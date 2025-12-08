Dani Gómez: "Si estoy en el campo, el penalti lo tiro yo"

El delantero del conjunto blanquillo y autor del gol que permitió al Real Zaragoza sacar un empate en La Rosaleda apreció el resultado obtenido a domicilio: «Hay que darle valor al punto». Dani Gómez se mostró orgulloso de haber «podido convertir» el penalti que llegó en el tiempo de descuento.

La confianza del delantero fue máxima sobre los lanzadores del equipo: «Si estoy en el campo, el penalti lo tiro yo». En ese sentido, aseguró que se trata de una de las tareas en su posición: «Los delanteros tenemos esa responsabilidad. Me gusta asumirla».

Gómez se reivindicó por la falta de minutos: «Yo siempre trabajo al máximo. La decisión es de otra persona. Tenemos que aceptarlo, estemos de acuerdo o no». Por último, habló de su compromisó hacie al club aragonés: «Siempre que me he puesto la camiseta del Zaragoza he dado el máximo», concluyó.