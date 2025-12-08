El emotivo adiós a Manolo Villanova, leyenda del Real Zaragoza: "Se ha ido un hombre bueno, un amigo"
El funeral por el aragonés se ha celebrado este lunes en Torrero con numerosa presencia de ilustres zaragocistas como Víctor Muñoz
La despedida fue. seguramente, como él habría deseado. Zaragocismo a raudales antes, durante y después del adiós a "un hombre bueno", como le recordó el extrenador del Real Zaragoza Ranko Popovic: "Yo era sy ayudante oficial para hacer paellas", recordaba con una sonrisa el serbio, que apura sus últimas horas en tierras aragonesas antes de volver a a Serbia: "Le recordaré tal y como era: una persona maravillosa. Manolo era un hombre de fútbol, un señor, un zaragocista, pero, sobre todo, un gran tipo que siempre estaba ahí para ti".
Los momentos previos a un delicioso oficio con constantes guiños y referencias al Real Zaragoza y al amor incondicional de Manolo hacia su equipo del alma estuvieron presididos por los abrazos y los reencuentros. Zaragocistas de ayer entre los que estaban los exjugadores Casajús, Moisés o Paredes, entre muchos otros; de hoy, como David Navarro, Ramón Lozano y Javier Garcés; y de siempre como Luis Costa, Sigi, Reija, Víctor Muñoz o Irazusta y Manolo Nieves, con los que compartía portería, repartían recuerdos a la entrada de una capilla abarrotada en la que esperaban el concejal de deportes Félix Brocate, el expresidente Eduardo Bandrés o el exconsejero Pepe Melero: "Manolo era, junto a Luis Costa y Manolo NIeves, uno de los grandes referentes que nos quedaban de zaragocistas que jugaron, entrenaron y fueron hombres de club, zaragocistas para todo. Un ejemplo de compromiso con el zaragocismo, de lo que apenas hay ya. Ahora nos quedan Costa y Nieves para cuidarlos y mimarlos", subrayaba Melero, sentado a unos metros del doctor Jesús Villanueva y del entrenador Iván Martínez, que también acudió a la despedida de Villanova.
De propio vino Víctor Muñoz, con una escayola en el brazo como parte de una "ITV" que alcanzó también a una pierna que le obligó a buscar asiento después de haber empezado de pie el funeral en las últimas filas. "Se ha ido un amigo. Eso es lo que era Manolo: un amigo", recordaba el entrenador, que solo estuvo en Zaragoza el tiempo justo para asistir a la ceremonia y mostrar sus condolencias a la familia.
El último paseo junto a Manolo trancurrió entre el llanto y los recuerdos. Fallecido a los 83 años el pasado sábado, Villanova lo fue todo en el Real Zaragoza. Aquel mítico portero de los zaraguayos, entrenador del primer equipo y del filial, coordinador de la Ciudad Deportiva y secretario técnico, el aragonés encarnaba a la perfección la nobleza y el valor que exige ese himno que tantas veces escuchó y cantó. Manolo ya descansa, su legado perdura para siempre. Hasta siempre.
