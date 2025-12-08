Joaquín, jugador del Málaga y rival del Zaragoza: "Trabajo con un psicólogo deportivo, para mí es casi tan importante como ir a entrenar"

Llegan al choque de este lunes contra el Real Zaragoza tras la eliminación en Copa ante el Talavera y con la necesidad de ganar en casa para alejarse más del descenso. ¿no?

Es un partido importante como lo son todos en esta categoría y tras esa eliminación necesitamos levantarnos y ganar en Liga, que es la clave, ante nuestra gente. Hay que tener la fuerza y la voluntad para lograr la victoria y en La Rosaleda estamos siendo fuertes, ya que es vital darle importancia a nuestra casa.

Ya han cambiado de entrenador, como le sucedió al Zaragoza, con la marcha de Sergio Pellicer, con el que usted ya coincidió en su anterior etapa en el Málaga, cuando estuvo cedido por el Huesca.

No es del agrado de nadie que se vaya un entrenador que llevaba tanto tiempo en el equipo, pero entendemos que es parte del fútbol y hay que aceptarlo y ahora en torno al técnico que ha llegado (Juan Funes) hay que estar más unidos que nunca. Nuestra obligación es mirar al siguiente partido y en tratar de avanzar, esa es la base del éxito, en solo pensar en el encuentro de este lunes.

¿Al Zaragoza lo ven como un rival directo?

Ellos se han encontrado también en una situación complicada en este inicio de temporada, aún más que nosotros porque son colistas y lo vemos como un enemigo más, sabiendo que cualquier partido en esta categoría te requiere el máximo y te exige dar todo para sacarlo y además el Zaragoza llega en buena dinámica con esas tres victorias. Los equipos cogen rachas y ellos están ahora en la buena.

¿A quién destaca del rival?

Si me hace quedarme con un jugador del Zaragoza destaco a Toni Moya, que hizo un buen gol ante el Leganés y ha dado alguna asistencia y está mostrando el jugador que es. Me une una buena amistad con él de la etapa de ambos en el Atlético y me alegro mucho por su situación personal. De esa cantera del Atlético también coincidí con Tachi y con Keidi Bare y en el Huesca estuve con el 'Pocho' Insua, por lo que me tengo varios amigos en esa plantilla, la verdad.

Qué le dicen ellos, ¿en qué ha mejorado el Zaragoza?

No he podido hablar con ninguno en estos días, pero es evidente desde fuera que el cambio de dinámica y los buenos resultados han traído esa mayor confianza. No he visto muchos partidos de los últimos del rival, pero me alegro mucho por los chicos que conozco y que estén sacando una situación así tan complicada adelante.

¿Le extrañó el mal comienzo del Zaragoza? ¿Lo llegó a ver como carne de cañón para el descenso?

El Zaragoza es un club muy histórico y ese comienzo no lo esperaba nadie, pero quedaba tiempo y hay una buena plantilla, aunque a veces lo más importante es la unión que hay en el vestuario, que es lo que te hace sacar algo tan complicado adelante y ellos lo están logrando poco a poco. Son situaciones que a lo mejor no te esperas y que te vienen así, porque está todo muy igualado, pero han sabido darle la vuelta a ese inicio de temporada que vivieron con Gabi, con el que también coincidí en el Atlético, cuando yo estaba en el filial y él en el final de su carrera, ya que entrenaba mucho con el primer equipo y el día de su despedida en el Metropolitano yo estaba convocado con el Atlético, así que la viví muy de cerca.

Joquín Muñoz intenta un centro ante un rival del Andorra. / La Opìnión de Málaga / Gregorio Marrero

¿Cómo vio su etapa en el Zaragoza, en la campaña pasada y en la actual?

Creo que su trabajo fue muy bueno la temporada pasada, remontando una situación muy jodida y en este año no le han salido las cosas como seguro esperaba, pero estoy seguro de que pronto tendrá otra oportunidad y podrá demostrar que puede entrenar en el fútbol profesional.

Ha regresado a Málaga tras una etapa larga en el Huesca que incluyó una cesión al equipo de su ciudad en la 20-21, pero ahora ya es jugador en propiedad de ese club. ¿Cómo lo está viviendo?

No pude jugar en la cantera del Málaga, puesto que desde el Puerto Malagueño ya me fui al Atlético de Madrid, a las categorías inferiores, y me hacía mucha ilusión volver la verdad. Llevaba trece años fuera de casa y tenía ganas de volver con los míos, donde me siento feliz y contento.

Llega al Málaga después de su mejor temporada en el Huesca, con siete goles y tras no renovar son ese club, donde aportó mucho, estando desde 2019 en El Alcoraz.

La última temporada allí no fue solo buena en mi caso, sino que todo el equipo hizo un gran trabajo. Fue un año en lo personal muy agradecido, donde me sentí muy bien, pero los ciclos a veces hay que cerrarlos y eso sentía yo que debía pasar en mi caso con el Huesca. Ha sido una parte fundamental en mi carrera el paso por ese equipo en todos los aspectos, como dije al irme estaré eternamente agradecido porque me dieron la oportunidad de empezar en el fútbol profesional, pasé momentos malos y buenos allí, como sucede en la misma vida y me quedaron enseñanzas muy positivas de esa trayectoria mía en ese club.

Suma más de 200 partidos en Segunda y solo tiene 26 años...

No sé el dato exacto, pero esto es algo que hablo con mi psicólogo deportivo y, cuando a lo mejor las cosas no me salen, siempre me dice que si con 13 años me habría imaginado alcanzar todo esto y ganarme la vida así, estando consolidado en Segunda. Por eso es importante estar siempre agradecido, porque aunque sueñes con fuerza conseguir tus objetivos ,muchos otros niños lo hacen y no es fácil lograrlo.

¿Ese psicólogo deportivo es suyo personal o es el del club?

No, es personal, es un profesional de Galicia, Iago, que me está ayudando mucho en estos tiempos. Para mí esta ayuda es muy importante, ojalá lo hubiera conocido con 21 años, porque seguro que lo habría notado en ese tiempo. A veces hablar del tema psicológico es tabú aún, te piensas que ya sabes de todo y que eso no te va a aportar y no es así. Yo probé en su momento y a día de hoy es una herramienta casi tan importante como ir a entrenar por las mañanas.

¿Dónde se pone el techo? ¿En volver a Primera? Logró jugar muy poco en la élite.

Es el techo natural de todo profesional que se dedica a esto, también el mío, pero como hablo muchas veces con mi psicólogo el objetivo era volver a disfrutar mucho del fútbol tras seis años en el Huesca en los que estuve feliz, pero a lo mejor por situaciones personales o temas que no eran deportivos no logré disfrutar tanto como me gustaría. El reto de volver a casa suponía volver a estar cerca de mi gente y disfrutar del fútbol, lo que estoy haciendo mucho en esta y temporada, aunque los resultados del equipo no estén acompañando lo que querría, pero es una parte del fútbol, donde siempre esperas lo mejor y muchas veces no lo logras, pero es cuando tienes que sacar la positividad y el convencimiento de sacar todo adelante.

¿Málaga y Zaragoza se salvan?

Lo firmamos ahora si quiere... Ojalá que así sea, aunque este lunes ganando nosotros. Tanto ellos como nosotros representamos a dos aficiones muy importantes,ya que mueven mucho los seguidores de ambos clubs y eso es un gran factor a favor. Ojalá ese empuje de nuestra gente nos ayude a ir a por algo más que solo la permanencia, pero eso ya se verá.