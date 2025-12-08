Keidi Bare al poder. Las puntuaciones del Málaga-Real Zaragoza
Masterclass del albanés y decisiva aportación del banquillo en un igualado partido
EL MEJOR:
Keidi Bare | 9 |
Colosal. Tremendo partido del albanés, quizá el mejor en el Zaragoza.
Andrada | 5 |
Irregular. Sostuvo al equipo al final pero despejó mal en el tanto del Málaga.
Aguirregabiria | 4 |
Tímido. Siempre trabajador, no estuvo fino ni en la marca ni sobre todo en los centros.
Insua | 4 |
Flojo. Mal partido del gallego, aunque fue objeto del penalti que originó el empate.
Radovanovic | 5 |
Lesionado. Enésimo problema físico del central, que rara vez acaba un duelo.
Pomares | 4 |
Superado. Salvó un gol casi cantado, pero sufrió de lo lindo. En ataque, nada.
Guti | 5 |
Esforzado. Como el equipo, de menos a más. Desajustes suplidos con trabajo.
Francho | 4|
Rebajado. Dio la sensación de estar tocado. Le faltó claridad y frescura.
Valery | 5 |
Incisivo. La jugada gana cuando entra en juego. Se nota su calidad.
Soberón | 4 |
Menor. Escasa aportación en la combinación. Trabajo poco productivo.
Kodro | 6|
Listo. Es un buen delantero. Inteligente en el desmarque y hace pocas cosas mal.
Tachi (7). Clave.
Tasende (5). Ayudante.
Cuenca (6). Valiente.
Moya (5). Desnortado.
Dani Gómez (7). Decisivo.
