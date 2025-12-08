Keidi Bare al poder. Las puntuaciones del Málaga-Real Zaragoza

EL MEJOR:

Keidi Bare | 9 |

Colosal. Tremendo partido del albanés, quizá el mejor en el Zaragoza.

Andrada | 5 |

Irregular. Sostuvo al equipo al final pero despejó mal en el tanto del Málaga.

Aguirregabiria | 4 |

Tímido. Siempre trabajador, no estuvo fino ni en la marca ni sobre todo en los centros.

Insua | 4 |

Flojo. Mal partido del gallego, aunque fue objeto del penalti que originó el empate.

Radovanovic | 5 |

Lesionado. Enésimo problema físico del central, que rara vez acaba un duelo.

Pomares | 4 |

Superado. Salvó un gol casi cantado, pero sufrió de lo lindo. En ataque, nada.

Guti | 5 |

Esforzado. Como el equipo, de menos a más. Desajustes suplidos con trabajo.

Francho | 4|

Rebajado. Dio la sensación de estar tocado. Le faltó claridad y frescura.

Valery | 5 |

Incisivo. La jugada gana cuando entra en juego. Se nota su calidad.

Soberón | 4 |

Menor. Escasa aportación en la combinación. Trabajo poco productivo.

Kodro | 6|

Listo. Es un buen delantero. Inteligente en el desmarque y hace pocas cosas mal.

Tachi (7). Clave.

Tasende (5). Ayudante.

Cuenca (6). Valiente.

Moya (5). Desnortado.

Dani Gómez (7). Decisivo.