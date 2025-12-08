Pomares, Andrada y Bakis no podrán jugar ante el Cádiz por sanción

La factura del punto en La Rosaleda fue elevada para el Real Zaragoza, que no podrá contar ante el Cádiz el sábado en el Ibercaja Estadio con Pomares, Andrada y Bakis, los dos primeros al ver la quinta amarilla y el delantero turco por la roja que le enseñó el colegiado Germán Cid Camacho en la tangana que hubo al final del choque cuando un integrante del banquillo del Málaga se fue a por el portero zaragocista para recriminarle las pérdidas de tiempo al final. El lateral y el meta son los primeros jugadores del Zaragoza que cumplen ciclo de amarillas en esta Liga

De hecho, esa pérdida de tiempo en la prolongación del choque es lo que le hizo ver la amarilla, que es la quinta y significa que cumple ciclo por acumulación Andrada. El meta, providencial de nuevo con varias paradas, ha visto cinco amarillas en ocho partidos de Liga con el Zaragoza y Sellés en la rueda de prensa posterior al choque la vio "evitable", mientras que en las declaraciones nada más acabar el encuentro aseguró que "no he entendido mucho esa tarjeta, es lo que hay, Adrián está dando un gran nivel y puede hacerlo igual que Esteban, en esa posición estamos bien cubiertos, como en todas".

Mientras, Pomares vio la quinta poco antes de la media hora de juego al cometer una clara falta sobre Larrubia. El defensa está siendo un indiscutible para Sellés desde la llegada del entrenador valenciano y ante el Cádiz su puesto en el lateral izquierdo lo ocupará Tasende.

Bakis, que había participado saliendo desde el banquillo en los últimos partidos de Liga y que fue titular en Copa ante el Burgos, fue expulsado en medio de la trifulca que se generó al final del choque y después de que el delegado del equipo, Alberto Belsué, se intentara llevar al delantero turco, que en la Rosaleda no tuvo minutos y que tampoco podrá jugar ante el Cádiz, donde es baja segura por lesión Paulino y más que probablemente por el mismo motivo Saidu.