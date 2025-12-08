Poyet logra el doblete en Corea y se marcha por la sanción por comportamientos racistas de su asistente

El exjugador del Real Zaragoza Gustavo Poyet logró el sábado con el Jeonbuk Huyndai Motors el título de la Korean Cup tras ganar en la prórroga al Gwangju (1-2) solo un mes después de alzar también el título en la Liga de ese país, en la K- League, cinco jornadas antes de la conclusión del campeonato, pero el club coreano ha hecho oficial este lunes su salida de la entidad pese a los esfuerzos de los dirigentes del equipo más importante de ese país para que se mantuviera en el puesto la próxima temporada

"Debo dejar el equipo con gran pesar. Estaba muy agradecido con la afición y lamento que se hayan ido sin una despedida como es debido... Sueño con el día en que pueda regresar a Corea con una sonrisa y animar a mi equipo, el Jeonbuk Hyundai, incluso desde la distancia", aseguró el exzaragocista. La causa principal de la salida del entrenador uruguayo es la dimisión hace unas semanas de su ayudante, Mauricio Taricco, después de ser sancionado por unos supuestos comportamientos racistas en un partido del torneo coreano.

El club, según diversas fuentes en ese país, confirmó que intentaron retenerlo, pero explicó que la salida del entrenador asistente Taricco resultó ser el factor decisivo en la decisión de Poyet. "El entrenador Poyet se sentía desanimado y agobiado por la dimisión de Taricco", aseguró el comunicado del club. "Intentamos compartir nuestra visión para la nueva temporada y nos comprometimos a ayudar a restaurar la dignidad del entrenador Taricco. Al final, decidimos respetar la decisión del entrenador Poyet".

Taricco renunció a su cargo luego de ser sancionado por un supuesto gesto racista hacia un árbitro. Fue castigado con cinco partidos y una multa de 20 millones de wones (unos 13.500 dólares) luego de ser declarado culpable por la K-League de haber hecho un gesto de “ojos rasgados”, señalándose con los dedos los ojos, imágenes que captaron las cámaras. Taricco dijo que se trataba de “un malentendido”, pero se ofreció a renunciar a su puesto y el Jeonbuk aceptó su dimisión.

Poyet llegó al club coreano en diciembre del año pasado tras estar antes como seleccionador de Grecia. El exzaragocista ha dirigido en Inglaterra, al Brighton y al Sunderland, en China, al Shanghai Shenhua, en España, al Betis, en Chile, al Universidad católica, en Francia, al Girondins, en Grecia, al AEK Atenas, además de ser entrenador asistente en el Tottenham y el Leeds. El exzaragocista ya tiene un currículum magnífico como entrenador y siempre ha reconocido que le gustaría dirigir en algún momento al equipo donde más tiempo estuvo y en el que ofreció lo mejor de su fútbol.

Poyet es uno de los mejores extranjeros en la historia del Real Zaragoza, el decimosexto futbolista con más partidos en el club, al que llegó en la 90-91 desde River Plate para disputar 294 encuentros con la camiseta blanquilla, con 80 goles aprovechando sus extraordinarias dotes de llegador desde el centro del campo, y marcharse en 1997 al Chelsea para jugar después en el Tottenham (allí se retiró en 2004). Ganó en el Zaragoza la Copa del Rey de 1994 y la Recopa un año después y fue uno de los grandes ídolos de aquel equipo legendario.