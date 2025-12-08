La previa del Málaga-Real Zaragoza: Al lío

La Copa, nunca mejor dicho, es historia para el Real Zaragoza. La polémica eliminación del torneo del KO a manos del Burgos queda atrás para centrarse de lleno, sin desvíos ni distracciones, en esa lucha por la supervivencia en la que se ha convertido la temporada para un conjunto aragonés lastrado por uno de los peores arranques de su historia. Pero este Zaragoza es otro. Sellés se ha propuesto creer y obligar a creer a una afición con más ganas de vivir que nunca. Las tres victorias consecutivas ante Huesca, Eibar y Leganés han resucitado al Real Zaragoza y a su gente y eso, tal y como estaba el patio, es gloria bendita.

Así que la visita a Málaga examina esa fortaleza adquirida por una escuadra que, según el técnico, anda aún lejos de lo que él pretende, pero está en camino. Y esa senda atraviesa ahora La Rosaleda, un territorio difícil de conquistar pero no más de lo que lo era Ipurua, donde el Zaragoza remontó con diez.

Porque si algo ha dejado claro este nuevo equipo es que ha perdido ese miedo que le atenazó hasta paralizarle por completo. Nada parece amedrentar ya a un Zaraoza que también pudo con un Leganés casi intratable fuera de casa pero que acabó hincando la rodilla ante los aragoneses. Así que ese poderío del Málaga en su feudo tampoco parece ser una amenaza con la enjundia suficiente para atemorizar a los de Sellés, cuya confianza y seguridad nada tienen que ver con las de hace apenas un mes.

Pero el Zaragoza, más allá de esos tres triunfos seguidos que le han devuelto a la vida, sigue metido en un lío morrocotudo, como lo demuestra el hecho de que, a pesar de ese pleno de nueve puntos sumados sobre nueve posibles, sigue colista. Eso sí, la distancia con la permanencia se ha reducido hasta situarse a solo tres puntos, si bien la victoria en Málaga, donde hay marejada, la dejaría a tiro de piedra. No será fácil, pero, a estas alturas, el Zaragoza tiene bien claro que todo lo que le queda por delante está envuelto en una dificultad más que considerable.

La misión de hacer faena en río revuelto reúne de nuevo al equipo A en el que Sellés ha encontrado remedio a todos los males. La mayoría de ellos llegan frescos tras el descanso concedido por el técnico en Copa. Andrada, Pomares, Insua, Keidi Bare, Francho, Guti y Kodro, que no aparecieron ante el Burgos, vuelven a filas para liderar un batallón completado por Aguirregabiria, Radovanovic, Valery y Soberón, salvo que Sellés sorprenda como lo hizo dejando fuera de la convocatoria a Pau Sans, hasta ahora presente en todas las citaciones. Claro que el canterano, uno de los señalados en Copa al no aprovechar los más de 120 minutos de que dispuso, acabó con calambres, lo que podría contribuir a explicar una ausencia normalizada ya en el caso de Bazdar, más fuera que dentro de todo.

Sí vuelve Dani Gómez, al que Sellés rescata tras dos jornadas consecutivas fuera de la citación. El delantero, en todo caso, comenzará en el banquillo junto a Bakis y el resto de suplentes que, salvo contadas excepciones, desaprovecharon su oportunidad para tirar la puerta abajo y hacer dudar al técnico acerca de su protagonismo menor.

Funes, relevo de Pellicer, podría repetir el once titular que venció al Mirandés y empató con el Valladolid, ya que siguen lesionados los centrocampistas Juanpe Jiménez, Josue Dorrio y el serbio Darko Brasanac. No conoce la derrota en Liga todavía el técnico, destinado a mantener a los dos centrales, ya que tanto el joven Ángel Recio como Einar Galilea cumplieron a la perfección en Zorrilla y sus posibles recambios, Diego Murillo y Javi Montero, no estuvieron acertados en el enfrentamiento de Copa con el Talavera, donde el Málaga cayó eliminado para desatar la ira de una parroquia de uñas y que, en caso de que el Zaragoza hurgue en la herida, amenaza con estallar.

Ese tipo de escenarios y ambientes son bien conocidos por un conjunto aragonés que afronta un lunes envuelto en esperanza en busca de luz en plena Costa del Sol.

Alineaciones probables:

Málaga: Herrero, Puga, Galilea, Recio, Víctor, Merino, Dotor, Larrubia, Joaquín, Niño y Lorenzo.

Real Zaragoza: Andrada, Aguirregabiria, Insua, Radovanovic, Pomares, Keidi Bare, Guti, Francho, Valery, Soberón y Kodro.