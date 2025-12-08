Rubén Sellés: «La tarjeta de Esteban Andrada es evitable, es culpa nuestra»

Contento por el punto pero crítico y autocrítico con la primera media hora de juego y con lo sucedido al final del encuentro. Rubén Sellés no se desvía ni un ápice de su camino ni de su discurso. «Al final sumamos un punto cuando parecía que no. Creo que el Málaga ha sido mejor los primeros 30 minutos, ahí hemos estado erráticos, no hemos ajustado bien, pero a partir de ahí hemos ido ajustando, teniendo el dominio del balón, creando situaciones de gol y en la segunda parte hemos dominado el partido. Tenemos mucho que mejorar», comenzaba su análisis el entrenador del Real Zaragoza.

Sellés insistió en que su equipo no había estado bien la primera media hora, más incluso que en lo que había hecho bien para merecer y conseguir el empate al final. «Lo analizaremos con calma. Hoy hemos estado un poco erráticos y tendremos que revisar lo que nos ha llevado a eso. A partir de ahí un mayor porcentaje del tiempo hemos sido más nosotros. No se pueden hacer todos los partidos al 100% y dominando. Hoy ha sido una prueba después del 1-0 y las malas sensaciones, pero el equipo ha demostrado carácter, identidad y los que han salido del banquillo han estado extraordinarios», explicó Sellés.

El técnico también valoró lo sucedido al final del encuentro, la quinta amarilla a Andrada y la roja a Bakis que les harán ser baja el partido del próximo sábado. «No vamos a poner excusas. La tarjeta de Esteban es evitable y no la hemos evitado, así que es culpa nuestra. Lo de Sinan hay que revisarlo porque es fuera del partido y no necesitamos entrar en eso. Tenemos un grupo de chicos que están trabajando duro y quieren hacerlo bien, cada uno debe pelear por su posición. La semana que viene no buscaremos excusas ni héroes, buscaremos el partido como siempre», aseguró Sellés.

El valenciano no entró muy en detalle del penalti señalado por Germán Cid en el tiempo añadido que permitió empatar a su equipo. «Lo he podido ver repetido. Cuando uno defiende en su área estas situaciones pasan y luego decide el árbitro. Son situaciones de partido, hay días que son justas y otros que no. Cuando uno está defendiendo en su área esas situaciones pasan, hoy ha salido de nuestro lado, otros días no», señal.

El técnico explicó asimismo los cambios que llevó a cabo en la segunda parte, sobre todo el que cambió el dibujo al jugar con un solo punta. «En lugar de optar por balones largos y una segunda jugada, en lo que creíamos que el Málaga se sentiría cómodo, hemos optado por Dani buscando la espalda de los centrales y por Toni porque se generaban espacios enfrente de su línea defensiva y, además, tiene un buen golpeo a balón parado. Hemos optado por eso viendo que siendo combinativos estábamos dominando».

Sellés elogió a sus jugadores y les recoró el camino. «Los chicos tienen esas ganas, ese hambre por seguir demostrando. Cada partido hay que jugar los 100 minutos con una identidad clara, todos enfocados. Entiendo poner en valor el punto pero vanía a por los tres y la primera media hora no es suficiente», sentenció.