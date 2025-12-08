La serenidad de Dani Gómez en el solo ante el peligro y el orgullo de equipo vivo del Real Zaragoza

El Real Zaragoza saltó al encuentro como si ya lo tuviera todo hecho y no todo por hacer, con esa seguridad falsa y ficticia que producen las buenas rachas de victorias, tres en este caso, la última especialmente clara aunque fuera en superioridad, y que inconscientemente generan certezas que no lo son. En la previa, Rubén Sellés lo había advertido con una frase cargada de realismo extremo: “La realidad pura y dura es que seguimos últimos”.

Fue lo que el Málaga le recordó en el principio del partido al Real Zaragoza, que hizo acto de aparición sin hacerlo o llegando un segundo tarde a todos los sitios, sin la energía y la concentración debidas. El equipo perdió pronto zonas intermedias y le regaló espacios a su rival. Producto de todo ello, el Málaga fue ganando confianza e inclinando el campo a su favor. El Zaragoza fue retrocediendo, sintiéndose mal ubicado y purgando pecados, como por ejemplo con las dos tarjetas amarillas a dos defensas, Insua y Pomares.

Sellés había avisado antes de viajar a La Rosaleda de cuál era el estado real de la cuestión a estas alturas en un intento de centrar el tiro y las expectativas verdaderas. Su equipo había resucitado de entre los muertos pero todavía seguía último. Antes de hacer el 1-0, el Málaga había avisado también en alguna ocasión con Andrada indeciso a la hora de abandonar la portería. El Zaragoza encajó el primer tanto a la salida de un córner y a balón parado, un problema que se repite y no termina: el equipo ha recibido gol así en El Molinón, en Eibar y este lunes en La Rosaleda.

A la vuelta de los vestuarios, Sellés no tocó nada e insistió con el mismo once con el que había hecho fortuna. El entrenador había calcado la alineación por primera vez. El partido empezó a cambiar con los cambios. Marcos Cuenca, Tasende, Tachi, Tasende y Dani Gómez le dieron otro aire al Real Zaragoza, que comenzó a parecerse más al que había ido a Málaga que al que se presentó allí en la primera parte.

El equipo creó oportunidades para marcar, pero le estaba faltando precisión y determinación en el área. La ocasión más clara le cayó en las botas a Dani Gómez después de un pase magistral de Tachi que resquebrajó toda la defensa local con un solo toque. El delantero regateó a Alfonso Herrero pero su disparo de zurda terminó blocado por el guardameta cuando aparentemente estaba vencido. La efectividad máxima que el equipo había tenido otras tardes y que le había llevado hasta las victorias, contra el Huesca o en Eibar por ejemplo, no estaba apareciendo en La Rosaleda.

La mejoría de la segunda parte, jugada con más orgullo, tuvo recompensa con un penalti sobre Insua en el minuto 95. La responsabilidad de lanzarlo recayó en Dani Gómez, que adelantó en la rotación a Bakis. Ya era hora. El delantero transformó el disparo en su tercer tanto de la temporada. En el solo ante el peligro tuvo serenidad y calma. No le pesó su situación de suplente absoluto para Sellés ni el runrún a su alrededor. El Zaragoza sumó un empate de oro que retiene al equipo en el puesto de colista, pero a un punto menos de la permanencia: a dos. La racha se mantiene, diez puntos de los últimos doce. Pero será bueno recordar lo que Rubén Sellés dijo el pasado sábado. "Tenemos todavía mucho que mejorar y que demostrar". Durante un buen rato, el Málaga lo recordó.