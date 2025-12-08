Tangana al final del Málaga-Real Zaragoza: los jugadores locales se van a por Andrada

La tensión vivida en los últimos minutos, tras el empate del Real Zaragoza desde el punto de penalti, ha explotado cuando Germán Cid ha señalado el final del choque. Algunos jugadores del Málaga se han encarado con Andrada, que había sido objetivo del lanzamiento de objetos desde la grada, al entender que había perdido tiempo tras el empate. Al guardameta argentino se lo han llevado sus compañeros para que no hubiera enfrentamiento.

No obstante, el colegiado ha mostrado una tarjeta roja a Sinan Bakis, que no se explicaba el motivo de esta decisión. De esta manera, el delantero será sancionado, salvo que haya recurso por parte del club, y se perderá el choque del próximo sábado frente al Cádiz en el Ibercaja Estadio.

Andrada también se perderá ese encuentro al haber visto la quinta amarilla en ocho partidos. Germán Cid se la ha mostrado por perder tiempo. El guardameta ha ido a por un balón al córner para sacar de portería, uno de los recogepelotas ha lanzado uno al área pequeña para agilizar el saque, el árbitro ha avisado al portero pero este ha desoido las señales y ha visto la quinta tarjeta amarilla de la temporada.