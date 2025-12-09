Andrada es más Andrada que nunca: así fue el 'show' del portero del Real Zaragoza en Málaga

Después de remar y remar durante toda la segunda parte y con lo que le costó al Real Zaragoza empatar ante el Málaga cuando el partido agonizaba, hubo un jugador en La Rosaleda que decidió que ese valioso punto no se iba a escapar. Andrada fue más Andrada que nunca y protagonizó uno de sus habituales shows, una función de teatro cercana al esperpento, que le costó su quinta amarilla, pero que acabó desquiciando a los andaluces al punto de que en cuanto pitó el árbitro el final fueron todos a comérselo vivo.

Antes de todo ello, Andrada ya había hecho un clásico encuentro de los suyos, de los que ha protagonizado durante toda su carrera, y con los que cada vez se va familiarizando más el aficionado zaragocista. Con una confianza ciega en su juego de pies, el arquero jugó prácticamente de líbero cuando el Real Zaragoza salía desde atrás. Algún susto se llevó, pero el argentino cuenta con la confianza de su técnico y sus compañeros y el equipo ha optado por tomar ese riesgo.

Donde no se mostró tan seguro fue en el juego aéreo. Los blanquillos siguen sufriendo mucho a balón parado y precisamente así llegó el gol del Málaga. En una falta lateral, Andrada salió de puños, pero su despeje no fue contundente y la pelota se quedó en la frontal del área. En un afortunado remate, casi de rebote, Einar consiguió batir a un arquero que se encontraba muy lejos de la línea de gol tras su rechace. Hubo otras jugadas en las que dudó, aunque también consiguió desbaratar varias acciones de peligro con su estilo poco académico.

Comienza el espectáculo

Aun así, parecía que el Real Zaragoza se iba a ir de vacío hasta que el penalti transformado por Dani Gómez daba a los aragoneses un botín ya inesperado. El Málaga, enrabietado porque se le había escapado la victoria en el último suspiro, se fue con todo al ataque en el que, a priori, iba a ser el último minuto del añadido. Tuvo que intervenir Andrada para evitar el 2-1 y, viéndole las orejas al lobo, tiró de veteranía y decidió que ya no se iba a jugar más en La Rosaleda.

Deambuló por la línea de fondo de un lado a otro ‘buscando’ un balón con el que reanudar el partido, hizo oídos sordos a la reclamación de Cid Camacho y, tras desesperar a los malaguistas y al propio árbitro, acabó viendo su quinta amarilla en Liga en tan solo ocho partidos jugados, algo que si no es un récord para un portero, estará cerca. Además, todas las amonestaciones se las ha ganado por lo mismo, jugar al otro fútbol. Algo que el Real Zaragoza no tenía y que Andrada le está insuflando a base de bien.

Esta vez el coste de su espectáculo es elevado porque el arquero cumplirá ciclo ante el Cádiz y será Adrián el que tenga que ocupar la portería en el Ibercaja Estadio el próximo sábado. Algo que asume un Andrada que tiene claro que si ese es el precio por ayudar al equipo, lo paga encantado. Así lo dice también su gesto sobre el césped de La Rosaleda. Tras ver la que se había montado tras el final del partido y mientras separaban al argentino de la trifulca, a Andrada le salió una sonrisa pícara en una imagen que se ha hecho viral.

Si el show era necesario o no, la verdad que a estas alturas es intrascendente, porque al final dio la sensación de que el encuentro hubiera acabado mucho antes si el portero no hubiera ralentizado tanto la marcha. Pero al final, Andrada cumplió el objetivo. Y, para ser francos, a estas alturas de su carrera ya no va a cambiar. Seguro que faltan todavía muchos espectáculos (y muchas tarjetas) por ver de un futbolista que, para bien o para mal, es mucho más que un portero.