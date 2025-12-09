Por esto expulsaron a Sinan Bakis en el Málaga-Real Zaragoza: el acta lo deja claro

El conato de tangana tras el pitido final del Málaga-Real Zaragoza dejó la duda de por qué el árbitro de la contienda, Germán Cid Camacho, decidió expulsar a Sinan Bakis en una sorprendente decisión que nadie de los que vieron el partido por la televisión entendió, ya que en ningún plano ofrecido por la realización aparecía el futbolista. Y es que el turco no estaba jugando, ni vestido de corto sobre el césped. Sin embargo, cuando la paz llegó a La Rosaleda, el colegiado no dudó y le sacó la tarjeta roja al delantero

Tras la publicación del acta oficial del choque en la mañana de este martes, se ha desvelado el misterio. En la ficha del encuentro entre aragoneses y andaluces, Cid Camacho asegura que "una vez finalizado el partido y aún sobre el terreno de juego, Bakis fue expulsado por dirigirse a un rival en los siguientes términos: "hijo puta".

En otro orden de cosas, el árbitro también explica la tarjeta amarilla a Estaban Andrada que, además, acarrea sanción al ser la quinta. "Fue amonestado por retrasar la puesta del juego con la intención de perder tiempo", dice el acta. Sumado a ello, la ficha recoge el lanzamiento de objetos por parte de la grada. "En el minuto 98 se detectó el lanzamiento de botellas de agua medio llenas desde detrás de la portería derecha (donde estaba Andrada) donde se encontraban aficionados locales", subraya el acta. Cid Camacho puntualizó que esos lanzamientos que esas botellas no golpearon a ningún jugador.