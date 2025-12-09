Real Zaragoza
Saidu, futbolista del Real Zaragoza, estará de baja entre dos y tres semanas más
Su esguince ha requerido de alguna inyección en su tobillo y no es descartable que vuelva ya después de Navidad
Dijo Rubén Sellés en la previa del Málaga-Real Zaragoza que la lesión de Sadu "no era grave". Y, a tenor del susto que se llevó el africano tras su resbalón en la eliminación copera, es cierto, porque en ese momento el miedo se apoderó del futbolista, de todos los integrantes del equipo y de la grada del Ibercaja Estadio. Aun así, el canterano ya se perdió el duelo ante el Málaga y lo más probable es que vuelva a jugar ya después de Navidad.
Porque el plazo para la recuperación total de Saidu es de dos o tres semanas. El centrocampista está ya en manos de los doctores y se está sometiendo a un tratamiento para paliar el intenso dolor que sufre. Su esguince ha necesitado alguna inyección y tampoco se van a correr riesgos con el jugador.
Hay que recordar que Saidu, tras caer sobre su tobillo, quedó tendido en el suelo, dolorido, en el minuto 115, acción en la que perdió el balón tras resbalarse y que el Burgos aprovechó para trenzar una rápida contra que acabó en el pase de Cantero a Mario para que este elevara el balón sobre Adrián y marcase el gol que decidió la eliminatoria, muy protestado por el equipo zaragocista al no parar el árbitro la acción.
El medio ghanés desde el primer momento fue consciente de la gravedad por sus gestos de gravedad, pero tras ser atendido por los servicios médicos zaragocistas terminó el partido, los últimos tres minutos, con una evidente cojera en su pie
