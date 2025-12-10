Los números de la resurrección del Real Zaragoza: Sellés barre a Gabi

No hay color. Nada tiene que ver el actual Real Zaragoza con el de hace dos meses, cuando Gabi aún estaba al mando antes de ser destituido en plenas Fiestas del Pilar. Si la comparativa es elocuente en cuanto a sensaciones, los números confirman la transformación de un equipo que ha pasado de estar en las últimas a un pronóstico reservado con cada vez más esperanzas de salir de esta.

El Zaragoza de Sellés compite más y mejor que aquel de Gabi, y eso le ha llevado a sumar más puntos hasta encadenar una racha de cuatro partidos consecutivos sin perder (tres victorias y un empate), algo de lo que solo pueden presumir otros cuatro conjuntos. Almería y Racing calcan la dinámica zaragocista en las cuatro últimas jornadas, mientras que el Castellón es el mejor de las cinco últimas tras acumular cuatro triunfos y una igualada. Dos victorias y tres empates suma el Granada para completar el quinteto de escuadras que no conoce la derrota desde que el Zaragoza rompió en el derbi con una escandalosa trayectoria de seis derrotas seguidas.

La reacción con Sellés (que perdió sus tres primeros encuentros al mando del equipo aragonés) se sustenta sobre esos 10 puntos sobre 12 posibles sumados para revertir la media del valenciano desde que ocupa el banquillo y situarla en el 45% de los puntos disputados, el doble de los 22% que había sumado Gabi tras cosechar apenas 6 sobre 27 para marcharse a Madrid con el Zaragoza con pie y medio en Primera RFEF a nueve puntos de la zona de permanencia. Ahora está a tan solo dos.

En una clasificación confeccionada únicamente en torno a las siete jornadas con Sellés al mando, el Zaragoza no solo estaría fuera del descenso (ahora sigue siendo último aunque empatado a puntos con el Mirandés) sino que ocuparía la parcela más cercana a la zona noble de la tabla ubicado en la séptima plaza bastante más cerca del playoff que del descenso. De hecho, solo dos puntos le separarían del sexto clasificado, una posición que compartirían, con 12, Cultural Leonesa y Las Palmas. Por arriba, los mejores serían Castellón, Deportivo, Almería y Racing (16). Todos ellos ocupan actualmente las primeras posiciones. El descenso quedaría a cuatro puntos de distancia, con el Cádiz (próximo rival, el sábado, del Zaragoza) compartiendo puntuación (6) con Real Sociedad B y Huesca.

La recuperación se explica, sobre todo, a través del rescate del gol. Porque la evolución del Zaragoza de Sellés en generación, creación y producción se traduce en que ha marcado ya más goles (8) en siete encuentros que en los nueve disputados con Gabi (6). Solo otros siete equipos han mostrado un mayor caudal ofensivo que los aragoneses en este periodo. Sin embargo, esa mejoría no se percibe en defensa ya que con Gabi se encajaron 12 tantos en 9 jornadas mientras que con Sellés son ya 10 en 7. Entre medio quedan los cinco endosados por la Cultural Leonesa en el Ibercaja Estadio (0-5) en el único encuentro dirigido por Emilio Larraz antes de que el club entregara el mando a Sellés.