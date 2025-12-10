Un solo partido de sanción a Bakis por insultar a un rival tras el Málaga-Real Zaragoza

Finalmente, Sinan Bakis solo estará fuera un partido tras haber sido expulsado, el pasado lunes, una vez concluido el encuentro que enfrentó en La Rosaleda al Real Zaragoza con el Málaga. Según recoge el dictamen publicado este miércoles por el Comité de Disciplina, al delantero turco se le impone un partido de sanción «por insultar, ofender, amenazar o provocar a otro», por lo que el punta no podrá participar en el choque que medirá el sábado al conjunto aragonés con el Cádiz (21.00 horas) en el Ibercaja Estadio.

Según el acta, Bakis vio la roja a la conclusión del partido frente al Málaga por llamar «hijo de puta» a un adversario a pesar de que el jugador zaragocista no había participado en el duelo y había permanecido todo el tiempo en el banquillo. Una vez concluido y tras una tangana en la que jugadores del Málaga recriminaron a Andrada, portero del Zaragoza, que perdiera tiempo, el turco saltó al campo y acabó llevándose la roja.

La sanción, en todo caso, es menor de la que podría preverse en principio, por lo que Bakis volverá a estar disponible para Sellés ante el Burgos. El otomano ha recobrado cierto protagonismo con el valenciano en el banquillo después de haber permanecido inédito hasta la llegada del valenciano.

Tampoco Andrada estará bajo palos el sábado. El meta, que fue amonestado en el tramo final del duelo en Málaga, acumula ya cinco amarillas este curso, por lo que ha sido sancionado por el Comité de Disciplina con un partido de suspensión. Su lugar lo ocupará el sábado Adrián.

El que sí estará frente al Cádiz será Pomares, que, finalmente, no vio el lunes la quinta cartulina amarilla, sino la cuarta, por lo que queda apercibido de sanción, al igual que Guti.