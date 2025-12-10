Radovanovic jugó con fiebre en Málaga

Aleksandar Radovanovic no está teniendo suerte este curso. Los problemas físicos vienen siendo una constante para el central serbio, indiscutible para Sellés junto a Insua en el centro de la zaga. Desde aquel primer percance, nada más llegar desde el Almería y en plena pretemporada, las lesiones y diversos percances no han dado tregua a Rado, que el pasado lunes tampoco pudo acabar un partido, esta vez, por enfermedad.

Y es que el balcánico jugó con fiebre el choque ante el Málaga. Ejemplo de compromiso, trabajo y sacrificio, Radovanovic había estado aquejado de un virus en las horas previas al encuentro disputado en La Rosaleda que llegó a amenazar seriamente su concurso en un duelo vital para el Real Zaragoza. Sin embargo, y a pesar del malestar, el central quiso ser de la partida aun con las décimas de fiebre que advertían de que iba a ser prácticamente imposible que aguantara en el campo durante todo el encuentro.

Durante el duelo apenas se notó el mal estado del jugador, que se mostró sobrio y solvente en el centro de la defensa. Sin embargo, y a pesar de que en el descanso dio el OK para seguir, el cuerpo de Radovanovic no pudo más y, cuando apenas se habían recorrido los ocho primeros minutos de la reanudación, el defensa, indiscutible hasta ahora para Sellés, pidió el cambio y salió del campo para que Tachi, que completó una gran actuación, ocupara su puesto.

De este modo, Rado volvía a no completar un partido que había afrontado entre los titulares. Y eso viene siendo una constante a lo largo de una temporada marcada por unos problemas físicos que comenzaron en pretemporada con un esguince de tobillo sufrido ante el Tarazona que le llevó a afrontar mermado el inicio de la temporada. De hecho, el dolor ya no le permitió acabar los dos primeros partidos. 57 minutos duró en el terreno de juego en Anoeta ante la Real B y 82 en el estreno en casa frente al Andorra. La siguiente jornada, en Castellón, Radovanovic jugó el primero de sus cuatro encuentros completos de los diez que ha formado en la foto. Sin embargo, el infortunio volvió a cebarse en él la semana siguiente, cuando un golpe en la cabeza le obligó a abandonar el campo camino del hospital cuando apenas se habían jugado los primeros nueve minutos ante el Valladolid.

Tras una jornada más fuera, Rado volvió al once en Ceuta, donde jugó los 90 minutos para quedar luego relegado a la suplencia durante tres jornadas seguidas y volver al once ante la Cultural Leonesa de nuevo jugando todo el partido.

Pero, una semana después, los problemas físicos volvieron a sacudir al defensor, que se vio obligado a retirarse antes del descanso en el duelo en Gijón ante el Sporting por culpa de una rotura muscular que le mantuvo dos semanas más fuera del equipo. Volvió en el derbi contra el Huesca, pero tampoco entonces pudo acabar el duelo, esta vez, por una expulsión en el tramo final de la contienda. Tras la pertinente sanción, Radovanovic regresó a la alineación ante el Leganés para repetir en Málaga.

En todo caso, el concurso del serbio, ya recuperado, no peligra de cara al encuentro del sábado en el Ibercaja Estadio contra el Cádiz. En total, Rado ha disputado 690 minutos, lo que advierte que hay otros nueve jugadores de la primera plantilla que han gozado de una mayor participación que un futbolista que, hasta ahora, no ha tenido suerte con los percances.