El Real Zaragoza ve la luz al final del túnel: puede salir del descenso tres meses después

El Real Zaragoza ya ve la luz al final del túnel. El cambio de dinámica en el conjunto aragonés es tan pronunciado que el conjunto de Rubén Sellés ha pasado de estar en un pozo que parecía no tener fondo a disponer de la posibilidad de salir de los puestos de descenso que ocupa ininterrumpidamente desde la quinta jornada. Ha recortado nueve puntos de distancia en tan solo cuatro partidos.

No depende sólo de sí mismo pero tiene a dos puntos a la Real Sociedad B, decimoctavo, que juega el sábado en Riazor después de que el partido fuera adelantado este martes tras el sorteo de Copa. El Andorra, que también está a dos puntos, visitará al Valladolid, mientras que el Eibar (a uno) jugará en Córdoba y el Mirandés (con los mismos puntos), en Castellón. Así que si el Real Zaragoza es capaz de ganar el sábado al Cádiz a partir de las 21.00 horas en el Ibercaja Estadio, puede adelantar a sus rivales siempre y cuando no ganen sus partidos.

La progresión del Real Zaragoza de Rubén Sellés está siendo meteórica. El equipo es colista de Segunda División desde la jornada 9, la última con Gabi al mando del equipo. El entrenador madrileño dejó el equipo con solo 6 puntos en nueve jornadas fruto de un triunfo y tres empates. Llevaba 6 goles a favor y 12 en contra y estaba a 3 puntos de los puestos que dan la salvación.

El fugaz paso de Emilio Larraz por el banquillo no mejoró las cosas y la goleada frente a la Cultural Leonesa (0-5) hizo que el Zaragoza se quedara con los mismos 6 puntos pero a cinco de la salvación. Distancia que fue aumentando en las siguientes jornadas hasta llegar a un punto crítico justo antes del derbi.

Y es que la llegada de Sellés mejoró la disposición y competitividad del equipo pero no se vio reflejada en los resultados de manera inmediata. Así, el conjunto aragonés aún cosechó tres derrotas consecutivas más que le hicieron ver alejarse los puestos tranquilos a 6, 7 y hasta 9 puntos en la jornada 13. Entonces era el Huesca quien marcaba esa frontera y era precisamente el cuadro aragonés el próximo rival del Zaragoza.

El derbi fue el principio del cambio real. La victoria por 1-0 no solo puso fin a la racha de seis derrotas consecutivas sino que permitió al equipo recortar distancias con el descenso: a 6 puntos. Una derrota le hubiera dejado nada menos que al doble, a 12 puntos.

Después llegó el triunfo en Ipurua, remontando con uno menos, para quedarse a 5 puntos. La victoria frente al Leganés le permitió recortar dos más y quedarse solo a 3. El punto rescatado en Málaga con un gol de penalti en los últimos instantes le deja a tan solo dos puntos de la Real Sociedad B, decimoctavo clasificado, y con la posibilidad real de abandonar el último puesto por primera vez en diez jornadas e incluso de salir del descenso casi tres meses después.

La transformación del Real Zaragoza de la mano de Sellés es absoluta. El equipo aragonés ha pasado de ser un conjunto endeble, sin carácter y sin posibilidad de sacar nada de la mayoría de los partidos a otro con una idea clara de juego, que saca partido de lo que tiene y que siempre tiene opciones de, como mínimo, puntuar. En los tres últimos partidos lo ha hecho pese a ir por detrás en el marcador, remontando incluso con uno menos fuera de casa. Queda mucho camino, pero el Real Zaragoza ya ve la luz al final del túnel.