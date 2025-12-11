El cambio de Ale Gomes en el Real Zaragoza. El club le comunica que ejerce la opción unilateral de su contrato

El Real Zaragoza ha comunicado en los últimos días a Ale Gomes que va a ejecutar la opción unilateral prevista en su contrato y que pasará a tener vínculo del primer equipo hasta 2029, cambiando sus actuales condiciones para pasar a cobrar el mínimo salarial en la categoría de plata. El central, que ha jugado cinco partidos oficiales en esta temporada, tres de Liga ante Deportivo, Granada y Eibar, y los dos de Copa, con Mutilvera y Burgos, tenía en su contrato, como muchos jugadores del filial, que si disputaba 10 encuentros con el primer equipo, ya sea de titular o jugando 45 minutos, pasaba a tener de forma obligatoria ficha del primer equipo, aunque manteniendo el dorsal del B.

El Zaragoza, ante el creciente interés de clubs importantes en el jugador, ha decidido adelantar los tiempos por un futbolista que ya es internacional sub-18 y que ya ha demostrado a sus 17 años (cumplirá 18 el 14 de febrero próximo) sus condiciones para jugar en el máximo nivel, en este caso en la categoría de plata. A ese buen rendimiento y al interés de equipos importantes en el central zaragozano, de ascendencia caboverdiana por sus padres, se une la situación en el eje, donde llegaron en verano Insua, Radovanovic y Tachi, aunque estos dos últimos han sufrido diferentes problemas físicos desde su llegada, si bien ahora están a disposición de Sellés, y Kosa, que se quedó, no cuenta en absoluto para el entrenador y su salida en enero es obligada.

Con Gomes ya como jugador del primer equipo podría variar la idea de completar la defensa en enero y el club se centraría en la prioridad de traer un centrocampista con fútbol y un jugador de último pase, además de la opción de un punta si además de Bazdar sale Dani Gómez.

Ale Gomes, en el partido de Copa ante la Mutilvera. / CARLOS GIL-ROIG

Con Gomes se habían entablado conversaciones desde su debut en el primer equipo transmitiendo desde el club al jugador la apuesta en él y con la tranquilidad que suponía su situación contractual y su blindaje, aunque con el deseo de cambiar los términos de ese vínculo y adecuarlos al rol actual del defensa. Ahora, la decisiòn ha sido la de comunicar la ejecución de esa opción.

Contrato desde 2024

El zaguero, que está en su segundo año de juvenil, tiene un vínculo firmado con la entidad hasta 2028 que corresponde al contrato habitual que sellan los jugadores que pasan a esa categoría. Rubricó un contrato en el verano de 2024 de cuatro años más tres opcionales unilaterales, hasta 2031 en el caso máximo, por parte del club para pasar al primer equipo, con tres primeros cursos de juvenil y un cuarto y último de sénior, con el plazo máximo hasta 2028 de decidir la SAD si activa esa opción unilateral por tres temporadas en el primer equipo, algo que ahora ya ha comunicado el club al futbolista y a su entorno.

Gomes, hasta su salto a los planes de Sellés, ha jugado en este curso en el filial, con siete partidos en el equipo de Emilio Larraz, aunque ante el Tudelano a las órdenes de Javier Garcés porque el técnico del filial dirigió al primer equipo contra la Cultural Leonesa, pero aún tiene ficha del juvenil. Eso será hasta la ejecución de este contrato ya previsto así en la redacción del anterior.

Su cláusula pasará a 10 millones

En los años de juvenil la cláusula en estos contratos tipo parte del millón de euros y sube en el último, en el que Gomes sería en la 26-27, a 1,25 para que en la 27-28 sea de 1,5, si bien puede tener ya esa cláusula de 1,5 en la actualidad al estar jugando de forma regular con el Aragón hasta que Sellés le ha dado plaza fija en el primer equipo por las bajas y por el nivel mostrado por el jugador. El Zaragoza tenía bien atado al defensa pero ha querido reforzar esa apuesta por el futbolista, que además cuenta con el apoyo incondicional de Sellés, que ha apostado de forma clara por el central del Aragón para completar la zaga.

Sellés: “Álex es un chico excepcional, que está adaptándose a la categoría. Está solucionando de manera muy solvente situaciones que a otros jugadores les cuesta mucho tiempo poder resolver. Contamos con él, como un valor muy activo del club"

“Álex es un chico excepcional, que está adaptándose a la categoría. Está solucionando de manera muy solvente situaciones que a otros jugadores les cuesta mucho tiempo poder resolver. Contamos con él, como un valor muy activo del club. Es un chico al que tenemos que seguir apoyando, porque este tipo de jugador hace mejor al Real Zaragoza", dijo tras la eliminatoria de la semana pasada ante el Burgos, donde Gomes completó una buena actuación y jugó los 120 minutos del encuentro.

Tal y como quedó fijado en ese contrato firmado en 2024 y que ahora se ejecuta, si Ale Gomes pasa al primer equipo, ya sea por cumplir esos 10 partidos o por la ejecución de la opción unilateral, su cláusula sube en Segunda a 10 millones y a 20 en caso de que juegue en la élite, escenario ahora utópico para un equipo que es colista en la categoría de plata.