El 'gafe' de Adrián. Es el único zaragocista que no ha ganado en esta temporada

La sanción por acumulación de amonestaciones de Esteban Andrada ante el Cádiz este sábado en el Ibercaja Estadio dará de nuevo la portería del Real Zaragoza a Adrián Rodríguez, cedido por el Mallorca sin opción de compra y el primer arquero titular del curso hasta que Dani Cárdenas fue un imposible su préstamo desde el Rayo y Andrada resultó el elegido para llegar con rol de titular.

Lo ha sido hasta en 10 partidos, nueve de Liga y uno de Copa, ante el Burgos, por lo que ha jugado más que Andrada, 900 minutos por los 810 del arquero cedido por Monterrey, pero a diferencia de este, que ha saboreado la victoria en cinco ocasiones, todas las de esta temporada, cuatro de ellas en Liga, Adrián aún no sabe lo que es acabar un partido oficial en el que haya jugado con el sabor de los tres puntos, un caso único en la plantilla zaragocista.

Adrián tuvo un buen aterrizaje en el Zaragoza, con partidos destacados mientras el equipo no ganaba y Gabi le dio la titularidad a su competidor ante el Mirandés, el único encuentro con victoria para el madrileño. Estuvo rodeada de cierta polémica esa decisión de Gabi porque Adrián no había dado ni una razón para dejar el puesto, con actuaciones y paradas notables, pero Andrada hizo un buen papel en ese triunfo ante el Mirandés y Gabi lo mantuvo hasta su despido, mientras que Emilio Larraz también dejó al arquero argentino en la goleada de la Cultural en su único choque.

Al llegar Sellés, decidió el relevo de portería porque Andrada había recibido nueve dianas en dos partidos (Almería y Cultural) y Adrián retornó, con tres derrotas más, ante Sporting, Deportivo y Granada, sin errores de bulto, pero derrotas. Mientras, Andrada tuvo un nivel destacado en el pase copero en Mutilva para que Sellés le diera los trastos en el derbi ante el Huesca y el meta argentino ya no se haya bajado de ahí, con una actuación memorable en Éibar de por medio y siendo decisivo en su manejo de los tiempos en el choque con el conjunto oscense, en Ipurua o ante el Málaga.

Adrián ha participado hasta ahora en los empates ante Valladolid, Castellón y Albacete, en el único partido que dejó la puerta a cero, y en las derrotas con Sanse, Andorra, Ceuta, Sporting, Deportivo y Granada para perder también en el choque copero contra el Burgos. Ahora, su reválida para frenar semejante gafe llega ante el Cádiz.

Solo hay cuatro futbolistas de la plantilla actual, incluidos los del filial habituales, que no han ganado en Liga. Pau Sans, el caso más cercano a Adrián con 13 partidos y 546 minutos oficiales, Kosa y los jugadores del Aragón Pinilla y Barrachina, pero todos participaron en la victoria en Copa ante la Mutilvera. De hecho, Kosa y Barra solo han jugado en ese encuetro en esta temporada. Mientras, Paul Akouokou, Paulino, Tachi, Dani Gómez y Cuenca solo han logrado ganar jugando ante el Mirandés y Terrer, en su fugaz y única aparición, frente al Leganés.