Juan Eduardo Esnáider se pronuncia sobre la situación del Real Zaragoza: "Me da una pena terrible"
El exdelantero ha hablado con Josep Pedrerol en su podcast
Juan Eduardo Esnáider lleva muchos años lejos del foco en España. Desde su experiencia en el banquillo del Getafe, en 2016, y que terminó con su pronta destitución, el exzaragocista no ha cogido ningún banquillo en España.
El exdelantero, leyenda zaragocista, autor del golazo de la Recopa que felizmente fue opacado por el de Nayim, ha 'vuelto al ruedo' en una entrevista con Josep Pedrerol, en su podcast 'El cafelito de Josep Pedrerol', donde entrevista a figuras representativas del fútbol español.
Aunque el podcast sale a primera hora de esta tarde, el podcast ya ha cebado la entrevista con una píldora en la que Esnáider habla de la delicada situación del Real Zaragoza.
"Me da una pena terrible, espero que salga de ahí (del descenso). Espero que pueda salir de ahí", asegura el argentino. Además, incide en que el club estaba haciendo las cosas bien, tanto a nivel estructural como con el estadio, por lo que es una situación sorprendente.
"Estaban haciéndolo bien en lo estructural, creo que La Romareda, con todo el cariño que le tengo, había que darle un lavadito de cara o una remodelación y el estadio que van a hacer va a ser espectacular. La ciudad necesita eso y la gente que lo agarró lo puede hacer", recalca.
En el podcast también va a tocar otros temas de interés como que el otro día estuvo con Guardiola y le dejó entrever que tiene ganas de volver a España y que podría dejar el Manchester City pronto, que en su 'prime' (su mejor momento deportivo) era mejor que Haaland o que no entrena porque los clubs y las ligas que le tocan la puerta no le gustan y no le seducen, pero que él está abierto a seguir en los banquillos.
- Rubén Sellés: 'Hemos protestado porque en el partido se ha parado el juego cuando han caído al césped jugadores del rival
- Tangana al final del Málaga-Real Zaragoza: los jugadores locales se van a por Andrada
- El Real Zaragoza cae en la prórroga frente al Burgos y dice adiós a la Copa del Rey (0-1)
- Juankar: 'Nunca he sabido explicar bien cómo llegué al Real Zaragoza, era una cosa rara
- Por esto expulsaron a Sinan Bakis en el Málaga-Real Zaragoza: el acta lo deja claro
- El Real Zaragoza empata en el 95' y se lleva un puntazo de Málaga (1-1)
- La crónica del Zaragoza-Burgos (0-1). Un adiós en un solo instante
- El estorbo de la Copa para el Zaragoza, los minutos resbaladizos de Dani Gómez y la sentencia definitiva de Bazdar