Juan Eduardo Esnáider se pronuncia sobre la situación del Real Zaragoza: "Me da una pena terrible"

Juan Eduardo Esnáider lleva muchos años lejos del foco en España. Desde su experiencia en el banquillo del Getafe, en 2016, y que terminó con su pronta destitución, el exzaragocista no ha cogido ningún banquillo en España.

El exdelantero, leyenda zaragocista, autor del golazo de la Recopa que felizmente fue opacado por el de Nayim, ha 'vuelto al ruedo' en una entrevista con Josep Pedrerol, en su podcast 'El cafelito de Josep Pedrerol', donde entrevista a figuras representativas del fútbol español.

Aunque el podcast sale a primera hora de esta tarde, el podcast ya ha cebado la entrevista con una píldora en la que Esnáider habla de la delicada situación del Real Zaragoza.

"Me da una pena terrible, espero que salga de ahí (del descenso). Espero que pueda salir de ahí", asegura el argentino. Además, incide en que el club estaba haciendo las cosas bien, tanto a nivel estructural como con el estadio, por lo que es una situación sorprendente.

"Estaban haciéndolo bien en lo estructural, creo que La Romareda, con todo el cariño que le tengo, había que darle un lavadito de cara o una remodelación y el estadio que van a hacer va a ser espectacular. La ciudad necesita eso y la gente que lo agarró lo puede hacer", recalca.

En el podcast también va a tocar otros temas de interés como que el otro día estuvo con Guardiola y le dejó entrever que tiene ganas de volver a España y que podría dejar el Manchester City pronto, que en su 'prime' (su mejor momento deportivo) era mejor que Haaland o que no entrena porque los clubs y las ligas que le tocan la puerta no le gustan y no le seducen, pero que él está abierto a seguir en los banquillos.