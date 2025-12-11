La 'manía' de un exzaragocista que ha vuelto loca a una de las grandes aficiones de Europa: "Misión cumplida"

La gran mayoría de futbolistas tienen una manía antes de salir al campo. Una especie de ritual que deben cumplir en los momentos previos al comienzo del partido para que todo les vaya bien. Algunos entran con el pie derecho, otros pegan un pequeño salto y los más católicos se santiguan a la antigua usanza.

La estética también forma parte del juego y muchos jugadores incluso acuden a un peluquero para estar lo más 'guapo' posible para los rivales y las cámaras de televisión. Los peinados llegan incluso a marcar a un futbolista durante su carrera. Todo el mundo recuerda los rizos de Puyol, el pelo largo de Ronaldinho, los peinados de colores de Djibril Cissé, las rastas de Davids o el icónico corte de pelo de Ronaldo para el Mundial 2002.

Un futbolista de la actualidad que lleva a rajatabla el tema del peinado es Borja Sainz. El FC Porto decidió fichar este pasado al exfutbolista del Real Zaragoza por una alta cantidad de traspaso (13,3 millones de euros) después de una espectacular temporada con el Norwich City en la Championship inglesa.

Goles en el líder portugués

El extremo vasco ha causado una gran impresión durante los primeros meses como jugador de conjunto de los Dragões que lideran la Liga Portugal con cinco puntos de ventaja sobre el vigente campeón Sporting CP y ocho sobre su eterno rival el Benfica. Además, el FC Porto tiene encarrillada su clasificación para las eliminatorias de la Europa League.

Borja Sainz comenzó siendo un fijo en la banda izquierda, pero el duro calendario portista le ha relegado en alguna que otra ocasión al banquillo para dar entrada a Pepê, Rodrigo Mora o William Gomes. El extremo ya ha marcado cuatro goles esta temporada en todas las competiciones y dado dos asistencias.

La mejor actuación de Borja Sainz esta temporada fue contra el Braga, cuando salió desde el banquillo para desequilibrar el encuentro y dar la victoria a su equipo con un tanto en los últimos minutos. Un buen hacer que le sirvió para llevarse el premio al mejor jugador del partido. Durante la celebración del gol, las cámaras de televisión captaron cómo varios jugadores del Porto intentaron bromear con Sainz tocándole su característico pelo engominado. Algo que no le sentó muy bien al vasco, que cuida al detalle su peinado antes de cada partido.

Una manía viral

La multitudinaria afición del FC Porto, una de las más grandes de toda Europa, se percató de la manía de Borja Sainz con su pelo y no dudó en comentarlo de forma masiva en redes sociales. La broma poco a poco se ha ido haciendo tan grande que el peinado del vasco se ha convertido en una seña de identidad del jugador en el norte de Portugal.

La guasa llegó incluso a uno de los eventos más esperados por la afición portista: la gala de los Dragões de Ouro. Un periodista del medio oficial del club fue a entrevistar a Borja Sainz al que le preguntó, de forma siempre cómica, si podía tocarle el pelo ya que tenía el permiso del presidente, André Vilas Boas. Los compañeros del exzaragocista no pudieron aguantar la risa mientras el periodista Diogo Batáguas acariciaba el peinado del vasco.

La peluquería de Borja Sainz en Zaragoza

Como muchos jugadores del Real Zaragoza y la SD Huesca, Borja Sainz, durante su estancia de una sola temporada en la capital aragonesa, solía confiar en las manos del peluquero Dani Marín. El joven zaragozano cuenta con un local desde hace varios años en el Actur decorado con las camisetas de los futbolistas que acuden hasta allí a cortarse el pelo. DM de Barber, como es conocido en Instagram, también fue el encargado de cortar y peinar a Eladio Carrión en su última visita a Zaragoza.