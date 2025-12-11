Paul Akouokou vuelve a la enfermería y Marcos Cuenca no se entrena por gripe

El Real Zaragoza ha regresado este jueves a los entrenamientos y Paul Akouokou, que volvió a jugar en Copa ante el Burgos y que no tuvo minutos en Málaga ni los ha tenido en Liga desde que cumplió la sanción por romper el monitor del VAR ante la Cultural Leonesa y una lesión posterior en el aductor, no ha trabajado con el grupo mientras Marcos Cuenca tampoco se ha entrenado por una gripe que le ha hecho regresar a casa tras presentarse en la sesión.

En el caso de Paul se trata de unas molestias que tiene desde la activación posterior al partido en Málaga del lunes, donde no jugó y todavía se mantienen, mientras que tampoco se han entrenado Kosa, que sigue con molestias desde la semana pasada aunque su salida es segura en enero y Paulino, que lo ha hecho en el gimnasio tras sufrir un esguince en el ligamento lateral externo hace un mes, en el entrenamiento previo al derbi ante el Huesca. Saidu, con el esguince de tobillo sufrido en Copa ante el Burgos, sigue al margen

Paulino, Saidu y Kosa son bajas seguras para el partido ante el Cádiz, donde tampoco estarán los sancionados Andrada, por acumulación de amonestaciones, y Bakis, que vio la roja al acabar el partido en la Rosaleda. Del filial han estado Pinilla, Ale Gomes, barrachina, terrer y el meta Obón.