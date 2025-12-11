Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Paul Akouokou vuelve a la enfermería y Marcos Cuenca no se entrena por gripe

El medio costamarfileño arrastra molestias de nuevo pese a no jugar en Málaga y se puede unir ante el Cádiz a las bajas de Saidu, Paulino, Kosa y los sancionados Andrada y Bakis

Un momento del entrenamiento de este jueves con los lesionados trabajando en el gimnasio.

Un momento del entrenamiento de este jueves con los lesionados trabajando en el gimnasio. / PABLO IBÁÑEZ

Santiago Valero

Santiago Valero

El Real Zaragoza ha regresado este jueves a los entrenamientos y Paul Akouokou, que volvió a jugar en Copa ante el Burgos y que no tuvo minutos en Málaga ni los ha tenido en Liga desde que cumplió la sanción por romper el monitor del VAR ante la Cultural Leonesa y una lesión posterior en el aductor, no ha trabajado con el grupo mientras Marcos Cuenca tampoco se ha entrenado por una gripe que le ha hecho regresar a casa tras presentarse en la sesión.

En el caso de Paul se trata de unas molestias que tiene desde la activación posterior al partido en Málaga del lunes, donde no jugó y todavía se mantienen, mientras que tampoco se han entrenado Kosa, que sigue con molestias desde la semana pasada aunque su salida es segura en enero y Paulino, que lo ha hecho en el gimnasio tras sufrir un esguince en el ligamento lateral externo hace un mes, en el entrenamiento previo al derbi ante el Huesca. Saidu, con el esguince de tobillo sufrido en Copa ante el Burgos, sigue al margen

Paulino, Saidu y Kosa son bajas seguras para el partido ante el Cádiz, donde tampoco estarán los sancionados Andrada, por acumulación de amonestaciones, y Bakis, que vio la roja al acabar el partido en la Rosaleda. Del filial han estado Pinilla, Ale Gomes, barrachina, terrer y el meta Obón.

El 'gafe' de Adrián. Es el único zaragocista que no ha ganado en esta temporada

Paul Akouokou vuelve a la enfermería y Marcos Cuenca no se entrena por gripe

Juan Eduardo Esnáider se pronuncia sobre la situación del Real Zaragoza: "Me da una pena terrible"

El cambio de Ale Gomes en el Real Zaragoza. El club le comunica que ejerce la opción unilateral de su contrato

La 'manía' de un exzaragocista que ha vuelto loca a una de las grandes aficiones de Europa: "Misión cumplida"

Desde Vilna con amor | Más de 6.000 kilómetros en 17 horas por ver al Real Zaragoza: “Valió la pena, echaba mucho de menos a mi equipo”

Un solo partido de sanción a Bakis por insultar a un rival tras el Málaga-Real Zaragoza

Los números de la resurrección del Real Zaragoza: Sellés barre a Gabi

