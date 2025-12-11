Sellés es inconformista: "Estamos aún lejos de lo que podemos ser"

Ha logrado Rubén Sellés que su Real Zaragoza reaccione en las últimas jornadas, con 10 puntos de 12 que le han puesto en disposición de salir del descenso en esta próxima cita liguera este sábado en el Ibercaja Estadio ante el Cádiz, aunque se tendrían que dar otros resultados, pero el entrenador sigue mostrando autocrítica y ve mucha capacidad de crecimiento-. "Tenemos mucho margen de mejora en todas las fases del juego igual que hemos mejorado en casi todas. La línea de lo que queremos la tenemos muy marcada, pero aún estamos lejos de lo que podemos ser a nivel de rendimiento", aseguró el entrenador del cuadro blanquillo, que no habría firmado a su llegada en la undécima cita estar en la jornada 18 a solo dos puntos de la zona de salvación.

“No hubiera firmado esta reacción ni los puntos que llevamos. Esperaba haber sacado puntos antes, pero en los tres primeros partidos nos faltaron cosas y si eso sucedió nos indica que podemos ser mejores, además de que no me gusta firmar cosas antes de jugar", dijo el míster zaragocista, que añadió: "El equipo desde mi llegada lo quería dotar de una identidad propia y esa identidad se está viendo. Si soy autocrítico como en Málaga es porque creo que tenemos más que ofrecer. No quiero el papel de víctimas, sino de hacer que las cosas pasen, ser protagonistas. Allí en la primera parte no nos ajustamos bien y por eso fui crítico. Tengo claro que si hubiéramos estado más ajustado, hubiésemos sacado algo más".

La portería con Adrián

No mira Sellés a la opción de salir del descenso esta semana, porque "todo lo que sea anticiparnos a lo que suceda tras el partido nos aleja de lo importante, hace unas semanas estábamos muy atrás y ahora más cerca, pero no podemos perder el foco", espetó el entrenador, que se centró en algunos nombres propios, empezando por el retorno de Adrián a la portería por la sanción de Andrada, cuyo dominio del balón con los pies supone una salida desde atrás más limpia: "Son dos porteros distintos con unas cualidades distintas. Con Adrián ya hemos intentado hacer salida de balón cuando jugó y tiene un buen golpeo en largo también. Vamos a tener opciones como ya hemos tenido. Será diferente porque es otro portero, pero creo que Adrián siempre que ha jugado ha sido un portero sólido en la portería. Aquí no hacemos héroes. Esteban vio la quinta amarilla el otro día y Adrián está preparado para ocupar la portería, confiamos en todos los que estamos", reseñó.

También se le preguntó por Keidi Bare, de excelso rendimiento desde que volvió de la operación de apendicitis ante el Huesca y que tuvo su punto culminante en el partido ante el Málaga. "Ha querido ser protagonista. Nos da un posicionamiento en el medio que nos hhace ser más equilibrados . No voy a ser yo el que descubra a Keidi, ya que potencia al equipo y al resto de sus compañeros con su nivel y sabe que tiene que mantener ese rendimiento, porque hay mucha competencia en su posición. Es una buena noticia tener esta versión de Keidi”, reflejó el entrenador del conjunto aragonés, que sobre la menos llegada de Mario Soberón partiendo como segundo punta también aseguró que "no creo que esta forma de jugar le aleje de la zona de definición sino que lo hace en posiciones distintas. Se está adaptando bien a esos nuevos espacios y va a tener ocasiones seguro".

Muy distinto rol es el de Bazdar, que no ha sido convocado por decisión técnica en los últimos dos partidos, ante Málaga y Leganés y que en Copa fue citado y no jugó para una salida en enero que parece segura dado el gran margen salarial que supone entre su ficha y la amortización: "Intento basarme en los factores futbolísticos y en lo que puede aportar a mi equipo. A partir de ahí, mis recomendaciones intentan no ir ligadas nunca al aspecto económico. Yo hablo de lo que veo. Entiendo que si cuando se ve que no entra en la convocatoria se piense que no cuento con él. Fui claro al principio. Ahora entrenando tengo a 27 jugadores más 3 porteros y eso hace que cuando hago una convocatoria haya gente que se quede fuera. Él se ha quedado fuera en los últimos partidos y tiene que seguir trabajando y seguir apretando para cuando llegue un momento en el que consideremos que está preparado para volver entrar y haya espacio en el equipo", sentenció Sellés, que se le preguntó por ese deseo del jugador de querer ser importante. "Sí, él está entrenando en la línea que él quiere y puede hacerlo. Mientras sean jugadores del Zaragoza vamos a disponer de ellos".

Las opciones en el eje

Con la recuperación total de Tachi, que tuvo buenos minutos en Málaga tras jugar en Copa al entrenador se le multiplican las opciones en el eje, donde Radovanovic e Insua son los más habituales y con Ale Gomes como alternativa también está aportando: "Cada uno tiene habilidades distintas. Ale Gomes es un jugador de la primera plantilla a todos los efectos y lo demostró desde el primer día en Copa ante la Mutilvera y su salida en Eibar fue excepcional. Pablo (Insua) está creciendo a nivel de liderazgo y posicional, mientras que Radovanovic nos da solidez en el juego aéreo y agresividad, además de salida desde esa pierna izquierda. Y Tachi es un líder natural, que nos aporta intensidad y buen trato con el balón. Toda esa competencia nos da soluciones defensivas y el Zaragoza se beneficia de ello".

Por último habló del Cádiz, al que ve como a "un oponente con una idea muy marcada, en el que Dawda y Roger se están complementando bien arriba en los últimos partidos, con variantes en la posición de extremos, que repliegan rápido y tienen un centro del campo sólido. Va a ser un partido difícil y un buen desafío para nosotros", dijo Sellés, que espera el apoyo de los zaragocistas en el Ibercaja Estadio este sábado: "Es una afición que nos da mucho, que se identifica con lo que el equipo hace y que nos debe seguir dando ese aliento extra".