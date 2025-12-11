Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La visita sorpresa de dos mitos del Real Zaragoza a la Ciudad Deportiva

Milosevic y Radimov están grabando en España con una televisión rusa y han aprovechado para volver a su antigua casa y comer con excompañeros

Visita sorpresa de dos mitos del zaragocismo a la Ciudad Deportiva

Visita sorpresa de dos mitos del zaragocismo a la Ciudad Deportiva

Pablo Ibáñez

Santiago Valero

Santiago Valero

Dos mitos del Real Zaragoza han acudido de visita a la Ciudad Deportiva este jueves. Savo Milosevic, uno de los grandes delanteros de la historia blanquilla, y Vladislav Radimov, que estuvo cinco campañas en el club aragonés, se han pasado por las instalaciones de su antiguo club para rememorar viejos tiempos y ver cómo ha cambiado el lugar de entreno del club aragonés.

Tanto Milosevic como Radimov están grabando con una televisión rusa un programa sobre la Champions y el fútbol español. Este miércoles estuvieron en el Real Madrid - Manchester City y se marchan para Barcelona, por lo que han hecho parada en medio para ver la Ciudad Deportiva y, de paso, comer con excompañeros de su etapa zaragocista como Alberto Belsué o Xavi Aguado.

