La visita sorpresa de dos mitos del Real Zaragoza a la Ciudad Deportiva
Milosevic y Radimov están grabando en España con una televisión rusa y han aprovechado para volver a su antigua casa y comer con excompañeros
Dos mitos del Real Zaragoza han acudido de visita a la Ciudad Deportiva este jueves. Savo Milosevic, uno de los grandes delanteros de la historia blanquilla, y Vladislav Radimov, que estuvo cinco campañas en el club aragonés, se han pasado por las instalaciones de su antiguo club para rememorar viejos tiempos y ver cómo ha cambiado el lugar de entreno del club aragonés.
Tanto Milosevic como Radimov están grabando con una televisión rusa un programa sobre la Champions y el fútbol español. Este miércoles estuvieron en el Real Madrid - Manchester City y se marchan para Barcelona, por lo que han hecho parada en medio para ver la Ciudad Deportiva y, de paso, comer con excompañeros de su etapa zaragocista como Alberto Belsué o Xavi Aguado.
- Rubén Sellés: 'Hemos protestado porque en el partido se ha parado el juego cuando han caído al césped jugadores del rival
- Tangana al final del Málaga-Real Zaragoza: los jugadores locales se van a por Andrada
- El Real Zaragoza cae en la prórroga frente al Burgos y dice adiós a la Copa del Rey (0-1)
- Juankar: 'Nunca he sabido explicar bien cómo llegué al Real Zaragoza, era una cosa rara
- Por esto expulsaron a Sinan Bakis en el Málaga-Real Zaragoza: el acta lo deja claro
- El Real Zaragoza empata en el 95' y se lleva un puntazo de Málaga (1-1)
- La crónica del Zaragoza-Burgos (0-1). Un adiós en un solo instante
- El estorbo de la Copa para el Zaragoza, los minutos resbaladizos de Dani Gómez y la sentencia definitiva de Bazdar