Andrada se tiñe de amarillo en el Real Zaragoza, el argentino recibe más tarjetas que nunca en su carrera

El primer futbolista que cumple sanción por ciclo de amarillas en el Real Zaragoza en esta temporada es el arquero Esteban Andrada, que no estará ante el Cádiz por 5 amonestaciones en ocho jornadas de Liga, un registro muy complicado de batir que le hace ser el portero más amonestado de Segunda. De largo, además. Pero es que, al margen de eso, el dato no tiene parangón con la carrera del veterano portero argentino, de 34 años, y que como profesional ha pasado por Lanús, por Arsenal FC, donde estuvo cedido un año, Boca Juniors y Monterrey.

Ni de lejos llega en esas temporadas a la proporción que suma de zaragocista, donde si se cuenta el choque copero ante la Mutilvera suma esas 5 cartulinas en 9 dianas. En la temporada que más amarillas vio, en la 23-24 en Monterrey, llegó a 9 en 48 partidos con ese club mexicano del que llegó cedido en verano.

Ninguna de esas amarillas fue por una falta, tres llegaron por perder tiempo (Mirandés, Eibar y Málaga) y dos por protestar (Cultural, donde rozó la roja, y Córdoba)

Ahora, si mantiene el ritmo actual y siendo fijo en estos momentos no estaría lejos de la veintena, una barbaridad. Además, ninguna de esas amarillas ha sido por una falta sobre un rival o por cometer un penali o por una infracción, ya que contra el Mirandés, el Eibar y el Málaga se las mostraron por perder tiempo, mientras que con la Cultural y el Córdoba fueron por protestar, de manera airada ante el cuadro leonés, donde hasta pudo ser expulsado.

Los factores

Obviamente las protestas están en el carácter y el espíritu de líder del arquero, cedido hasta junio con opción de compra desde Monterrey, y en las pérdidas de tiempo hay una clara consigna del entrenador de turno, ya sea Gabi hasta hace dos meses o ahora Sellés. Además, hay que añadir otro factor más que explica el dato ede Andrada y es la situación del equipo. Basta echar un vistazo al palmarés del meta, con una Champions de la Concacaf con Monterrey, con títulos de Copa, Supercopa y Liga con Boca y de la Supercopa también con Lanús, para tener claro que el escenario para el arquero es muy diferente y mucho más acuciante en la necesidad de ganar cada partido para un Zaragoza que ha arrancado la temporada de la peor forma que en toda su historia en Segunda y que pese a la reacción posterior sigue siendo colista.

Lo que es cierto es que no tiene punto de comparación lo que vive Andrada en el Zaragoza en su historia en los anteriores clubs profesionales en los que ha militado. Esas 9 cartulinas en 48 partidos con Monterrey es su récord (23-24), pero en el club mexicano vio 6 (40 encuentros) en la 22-23 y 5 en la 21-22 (37 choques oficiales) y en la 24-25 (34). Mientras, en Argentina sus registros eran aún más bajos en esa faceta. En Boca Juniors en la temporada que más vio fue en la 17-18, en la primera, con 4 en 28 partidos, mientras que en la 18-19 solo le mostraron una en 38 citas y en la 19-20 dos en 39 para que en la 19-20, que la disputó a medio camino entre el equipo argentino y el mexicano, no viera ninguna en 14 duelos.

Tras crecer en las categorías inferiores de Lanús desde 2007, en el Arsenal FC fue su primer curso con mucha continuidad, en la 14-15, con 5 amarillas en 47 encuentros, mientras que en la 15-16 apenas jugó en Lanús y no le mostraron cartulinas y en la 16-17, antes de marchar a Boca, fue penalizado con 5 en 32 choques.