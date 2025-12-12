Las claves de la ampliación de capital en el Real Zaragoza: 4,029 millones y un 8,22% de más peso en el club para Juan Forcén

El Real Zaragoza ampliará su capital en la próxima Junta General de Accionistas del 23 de diciembre, la quinta vez desde la llegada de Real Z LLC a la propiedad del club, y lo hará por valor exactamente de 4.029.825 euros para situar el capital social de la SAD en el umbral de los 50 millones (49.015.7866) cuando en la actualidad está en 44,98 millones, de los que la actual propiedad tienen casi el 99% y el otro medio millón es de pequeños acionistas.

Será una ampliación de capital por compensación de créditos y tras un préstamo de 4 millones más los intereses del mismo (29.825 eeuros) que la sociedad Real Z Luxco SARL suscribió con el club el pasado 26 de agosto e implicará que la presencia del consejero Juan Forcén se refuerce en un 8,22% en el capital.

Real Z Luxco es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Luxemburgo el pasado 11 de junio y que tiene el mismo nombre que la formada en agosto de 2022 por el empresario zaragozano

Real Z Luxco es una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Luxemburgo el pasado 11 de junio y que tiene el mismo nombre que la formada en agosto de 2022 por el empresario zaragozano y participada en su totalidad por Sport Around The World, una de las 5 que componen la propiedad del Real Zaragoza. Forcén, que estaba entre los anteriores dueños, la Fundación, se integró en Real Z con el mismo porcentaje que tenía, 13,71% y ahora como mínimo pasará a controlar casi un 22%, aunque según algunas fuentes está en el 25%, ya que ha podido participar de mayor manera que sus socios en las cuatro anteriores ampliaciones, en estas siempre por compensación de créditos.

El Zaragoza realiza esta aportación con el objeto de hacer frente a distintos pagos de carácter urgente y en el acuerdo se recoge la posibilidad de que ese préstamo de Real Z Luxco

En todo caso, la actual ampliación refuerza el peso de Juan Forcén en la entidad, con su deseo, adelantado por este diario, de atraer capital aragonés a la SAD y deja claro que el mayor protagonismo del empresario zaragozano, en el día a día de la entidad, en la toma de decisiones, tiene un claro respaldo económico.

El Zaragoza realiza esta aportación con el objeto de hacer frente a distintos pagos de carácter urgente y en el acuerdo se recoge la posibilidad de que ese préstamo de Real Z Luxco pueda ser compensado a través de una ampliación de capital si la SAD no puede hacer frente a la devolución del mismo, que es lo que se va a hacer ahora.

Los números de la Junta

En la Junta se presentarán unas cuentas del club que reflejan una deuda neta que por primera vez está por debajo de los 40 millones de euros, en concreto en 39,671 a 30 de junio de 2025, estando ahí la cuantía del préstamo de CVC por LaLiga Impulso, de 13,4 millones en total y a devolver en 50 años, hasta 2072 y de los que quedan 12,64 millones, mientras que exponen un saldo negativo en los beneficios después de impuestos, de 49.603 euros, si bien antes de estos tienen un saldo a favor de 17.152 euros.

Además, la cifra global de negocio es de 17'94 millones de euros, con 5,4 millones de ingresos por abonados, 6,6 por derechos de televisión y 5 por comercialización y publicidad. Los gastos de personal, por otro lado, ascendieron a 15,6 millones de euros. El patrimonio neto de la SAD a 30 de junio pasado es de 53,05 millones.

Además de ese desembolso en las ampliaciones de capital, que ya está por encima de los 42 millones de euros (42,7 en concreto), con la de este diciembre, la nueva propiedad también compró las anteriores acciones a la familia Alierta, a Carlos Iribarren y a la familia Yarza, unos 9 , además de comprar la deuda concursal, cancelando por valor actualmente de 9,5 millones

Posibles cambios en el consejo

Cuando llegó esta propiedad el capital estaba en 6,36 millones. La ampliación, con acciones nominales de 1 euro, es la quinta que se va a hacer tras las de de 14,6 millones, 6,7, 5,1 y 12,1, todas por compensación de créditos y está en el punto número 5 del orden del día en una Junta en la que se prevén también cambios en el Consejo y ya el año pasado salió del mismo Gustavo Serpa para que entrara Pilar Gil. Además de ese desembolso en las ampliaciones de capital, que ya está por encima de los 42 millones de euros (42,7 en concreto), con la de este diciembre, la nueva propiedad también compró las anteriores acciones a la familia Alierta, a Carlos Iribarren y a la familia Yarza, unos 9 , además de comprar la deuda concursal, cancelando por valor actualmente de 9,5 millones, con un pago, entre el 45% y el 55% en función de la modalidad elegida por los acreedores que han aceptado.

Así, Real Z LLC supera, con esta nueva ampliación, los 56 millones en su aportación en el Real Zaragoza, sin contar ahí la compra de la deuda, también concursal, al Shakhtar y al Milan, por valor de unos siete millones, aunque pagando una cifra muy inferior, y que se hizo por parte de una sociedad muy cercana al grupo inversor, cantidad que también se puede (o quizá que se ha capitalizado) llegado el caso.

Un nuevo reparto accionarial

Cuando Real Z LLC desembarcó en el club, una llegada en la que Forcén fue uno de los principales impulsores, su composición accionarial estaba entre Global Tavira SL, con Pablo Jiménez de Parga, secretario del consejo del Atlético de Madrid, y Joseph Oughourlian, dueño del Lens y de Amber Capital, con el 50,1%, Real Ventures, con el 25%, y que está participada al 50% por el presidente del club Jorge Mas y Mark Affolter, consejero de Ares Management, ZFútbol LLC, que tiene un 16,6% y que está participada al 50% por Jim Miller, también consejero de Ares, y Affolter, y Riverside LLC, que tiene el 8,3% y cuyo socio único es James Carpenter, fundador de RMG Capital. Con la entrada entonces de Forcén el equilibrio de fuerzas ya varió reduciendo la presencia de todas las sociedades antes descritas para que Sport Around The World ocupara su sitio, que al ser mayor, en ningún caso inferior al 22% tras esta Junta, va a suponer un nuevo reparto y que sea accionista principal de la entidad.