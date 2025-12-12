Marcos Cuenca y Paul Akouokou no se entrenan con el grupo y confirman sus bajas
El canterano tiene un fuerte proceso gripal con fiebre, mientras que el costamarfileño sigue con molestias en la rodilla para que las bajas sean hasta siete
El Real Zaragoza ha trabajado este viernes en la última sesión de entrenamiento antes de recibir mañana al Cádiz y tanto Marcos Cuenca como Paul Akouokou no se han ejercitado con sus compañeros, por lo que ratifican sus ausencias para este partido. Cuenca sufre desde el jueves un fuerte proceso gripal, con fiebre, y lo normal es que este sábado no esté en la convocatoria que al mediodía dará Rubén Sellés aunque haya podido mejorar de su enfermedad, mientras que en el caso de Paul Akouokou se trata de unas molestias en la rodilla que el entrenador atribuyó a un problema "doméstico" y que sufre desde el pasado lunes.
Cuenca no está teniendo suerte desde la llegada de Selllés, que lo considera un jugador importante, ya que se lesionó en el isquiotibial ante el Deportivo y estuvo un mes de baja para jugar ante el Burgos en Copa de titular y salir en Málaga desde el banquillo, antes de este episodio de gripe.
Mientras, el caso de Paul es diferente, ya que llegó en verano como apuesta principal para el medio para Gabi y estuvo cuatro partidos de sanción por romper el monitor del VAR ante la Cultural y otros dos más lesionado en el aductor y ahora le llega esta baja por esa molestia en la rodilla. Solo ha disputado siete encuentros de zaragocista, uno de ellos en Copa, tras llegar sobre la bocina del mercado de verano y su salida en enero cobra cada vez más forma.
Otras cinco bajas más
Las ausencias de Cuenca y Paul se añaden a las de los lesionados Saidu, con un esguince de tobillo, Kosa, con molestias, y Paulino, que sufrió un esguince de rodilla y que novolverá hasta 2025. Mientras, Andrada y Bakis se han entrenado con el grupo, pero deben cumplir sanción por acumulación de amarillas el portero y por la roja que vio en Málaga el delantero. Los metas del Aragón Obón y Calavia, que estarán en la convocatoria junto a Adrián, y los jugadores Lucas Terrer, Ale Gomes, Pinilla y Barrachina han completado la sesión desde el filial.
