Los planes de Sellés ante el Cádiz. Dani Gómez, con opciones de ser titular, pugna con Kodro por un puesto

Dani Gómez puede tener su gran oportunidad este sábado ante el Cádiz para cambiar el rumbo que ha tenido con Rubén Sellés, que medita darle la titularidad por primera vez desde que el entrenador llegó al Real Zaragoza. Desde entonces, el punta madrileño solo tuvo minutos ante el Sporting y el Granada, se quedó en el banquillo frente al Huesca y el Deportivo para caerse de la convocatoria justo antes del partido en Éibar y ser baja por decisión técnica frente al Leganés, lo que dejaba claro lo poco que contaba para Sellés y lo posible de una salida que Dani, o al menos su entorno, daba como 100% imposible.

Sin embargo, en Copa con el Burgos tuvo una buena salida en los minutos que jugó y también en Málaga, donde rozó marcar en un buen desmarque y transformó el penalti en el descuento. Sellés probó este viernes con él y medita darle plaza en ataque junto a Soberón, que es más que fijo. El damnificado en ese caso sería Kenan Kodro, en el once y a buen nivel en los cuatro últimos choques. La opción está sobre la mesa y Sellés la medita. Es la duda...

El once tiene el cambio obligado de Adrián Rodríguez por el sancionado Andrada bajo palos, mientras que lo más probable es que Radovanovic mantenga su sitio en el eje y no entre Tachi en esa zona. El resto del equipo de inicio sería el mismo que ante el Málaga.

Tanto Marcos Cuenca como Paul Akouokou no se entrenaron de nuevo este viernes con sus compañeros, por lo que ratifican sus ausencias para este partido. Cuenca sufre desde el jueves un fuerte proceso gripal, con fiebre, y lo normal es que este sábado no esté en la convocatoria que al mediodía dará Rubén Sellés aunque haya podido mejorar de su enfermedad, mientras que en el caso de Paul Akouokou se trata de unas molestias en la rodilla que el entrenador atribuyó a un problema «doméstico» y que sufre desde el pasado lunes. Paul solo ha jugado, entre su llegada tardía en verano, los cinco partidos tras dos expulsiones que ha estado sancionado, y los tres que se ha perdido por lesión, en 6 choques de Liga y uno de Copa.

Bazdar, factible retorno a la lista

Las ausencias de Cuenca y Paul se añaden a las de los lesionados Saidu, con un esguince de tobillo, Kosa, con molestias, y Paulino, que sufrió un esguince de rodilla y que no volverá hasta 2025. Por otra parte, Andrada y Bakis se entrenaron con el grupo, pero deben cumplir sanción por acumulación de amarillas el portero y por la roja que vio en Málaga el delantero. Los metas del Aragón Obón y Calavia, que estarán en la convocatoria junto a Adrián, y los jugadores Lucas Terrer, Ale Gomes, Pinilla y Barrachina completaron la sesión desde el filial y todos los jugadores de campo apuntan a estar en la citación que se hará oficial este mediodía. En ella parece muy seguro el regreso de Bazdar tras dos partidos sin ir convocado, en Málaga y ante el Leganés, además de no jugar en Copa, y de Pau Sans, que fue descartado para el choque en La Rosaleda. Lo más normal es que Sellés cite a 24 de los 25 disponibles y que descarte a un jugador, además de a uno de los metas del Aragón, este antes del choque frente al Cádiz.