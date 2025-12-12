El Real Zaragoza paga la entrada de los aficionados zaragocistas en Burgos

432 zaragocistas agotaron en tan solo cuatro horas las entradas para la grada visitante de El Plantío, estadio del Burgos CF. Y esos mismos 432 zaragocistas, que ya habían pagado los 25 euros de entrada, en un acto más de fe hacia su equipo, entrarán gratis.

"El club, la plantilla y el cuerpo técnico costearán las localidades como agradecimiento a la fidelidad de los zaragocistas", anunció el club aragonés. "La respuesta de los seguidores zaragocistas ha vuelto a ser sobresaliente. Las 432 entradas destinadas a la grada visitante de El Plantío, para el encuentro que el Real Zaragoza disputará ante el Burgos, se han agotado en apenas cuatro horas. Toda la grada estará llena de hinchas blanquillos", agrega

"Ante esta nueva muestra de fidelidad, el club, la primera plantilla y el cuerpo técnico del Real Zaragoza serán quienes sufraguen íntegramente el coste de las entradas de los aficionados desplazados. Una iniciativa que nace de la voluntad de agradecer el compromiso constante de una afición que nunca se rinde", insiste. Los aficionados zaragocistas recibirán el reembolso por parte del club.