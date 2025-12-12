El Real Zaragoza paga la entrada de los aficionados zaragocistas en Burgos
El club, la plantilla y el cuerpo técnico sufragan la entrada para agradecer la fidelidad de la afición
432 zaragocistas agotaron en tan solo cuatro horas las entradas para la grada visitante de El Plantío, estadio del Burgos CF. Y esos mismos 432 zaragocistas, que ya habían pagado los 25 euros de entrada, en un acto más de fe hacia su equipo, entrarán gratis.
"El club, la plantilla y el cuerpo técnico costearán las localidades como agradecimiento a la fidelidad de los zaragocistas", anunció el club aragonés. "La respuesta de los seguidores zaragocistas ha vuelto a ser sobresaliente. Las 432 entradas destinadas a la grada visitante de El Plantío, para el encuentro que el Real Zaragoza disputará ante el Burgos, se han agotado en apenas cuatro horas. Toda la grada estará llena de hinchas blanquillos", agrega
"Ante esta nueva muestra de fidelidad, el club, la primera plantilla y el cuerpo técnico del Real Zaragoza serán quienes sufraguen íntegramente el coste de las entradas de los aficionados desplazados. Una iniciativa que nace de la voluntad de agradecer el compromiso constante de una afición que nunca se rinde", insiste. Los aficionados zaragocistas recibirán el reembolso por parte del club.
- El cambio de Ale Gomes en el Real Zaragoza. El club le comunica que ejerce la opción unilateral de su contrato
- Rubén Sellés: 'Hemos protestado porque en el partido se ha parado el juego cuando han caído al césped jugadores del rival
- Tangana al final del Málaga-Real Zaragoza: los jugadores locales se van a por Andrada
- Juankar: 'Nunca he sabido explicar bien cómo llegué al Real Zaragoza, era una cosa rara
- Por esto expulsaron a Sinan Bakis en el Málaga-Real Zaragoza: el acta lo deja claro
- El Real Zaragoza empata en el 95' y se lleva un puntazo de Málaga (1-1)
- La crónica del Zaragoza-Burgos (0-1). Un adiós en un solo instante
- El estorbo de la Copa para el Zaragoza, los minutos resbaladizos de Dani Gómez y la sentencia definitiva de Bazdar