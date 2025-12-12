El Real Zaragoza presenta su tercera equipación, de color rosa

El Real Zaragoza ha esperado casi una vuelta completa, ya que la Liga cumple este fin de semana su 18ª cita liguera, para presentar su tercera equipación del curso y tras el diseño del curso pasado con la camiseta inspirada en las torres de la Basílica del Pilar, en la que tan poco se identificaba el espíritu zaragocista, ahora presenta una con el rosa de color principal, algo nunca visto en el club aragonés. Es la tercera equipación tras la blanquilla, la habitual primera, y la avispa, en la que en esta temporada predomina el negro sobre el amarillo y que tiene un diseño que ha atraído mucho a los zaragocistas.

"Nueva indumentaria de juego Away 25/26, elaborada por Adidas para el Real Zaragoza con una estética novedosa y moderna", ha anunciado el club en sus redes oficiles. "En las prendas de la equipación, tanto la camiseta como también en el pantalón y las medias, destacan sus llamativos colores. Tonalidad arena de fondo sobre el que destaca con rotundidad el rosa vibrante de los detalles, así como de los logos de nuestros patrocinadores. Además, unas ráfagas de lineas paralelas discurren por el frontal de la camiseta, dando personalidad al conjunto que será utilizado en algunos partidos que dispute el equipo fuera de Ibercaja Estadio hasta el final de la temporada", añade la entidad.

El escenario en el que se ha desvelado la camiseta es Mobility City, el Museo Tecnológico de la Mobilidad ubicado en el antiguo pabellón puente de la Expo. Dani Tasende y Mario Soberón han sido los jugadores protagonistas de esta sesión en Mobility City. La camiseta está disponible online desde este viernes y podrá adquirirse a partir de mañana en nuestras Tiendas oficiales de Romareda, Alfonso I e Ibercaja Estadio, así como en el corner de Fútbol Emotion en Puerto Venecia.