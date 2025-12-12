El Real Zaragoza sueña con Karrikaburu si da salidas en ataque

No es la delantera la preferencia en el mercado de fichajes, o no es al menos la principal, ya que antes Txema Indias apuesta por un centrocampista con fútbol y último pase, también en el eje de la zaga y hasta en los extremos pueden llegar refuerzos. Sin embargo, el director deportivo tiene también muy estudiado el mercado de los arietes porque el Real Zaragoza ha tenido evidentes carencias de gol y ahora mismo el que más encaja en lo deseado es Jon Karrikaburu, delantero de la Real Sociedad que solo ha jugado 82 minutos en 5 partidos de Liga, y que es difícil que abandone el club donostiarra, aunque si lo hace el Zaragoza es claro candidato

Media Segunda ha mostrado interés por Karrikaburu, con contrato txuri urdin hasta 2027, pero el más fuerte ahora mismo es el del Zaragoza, si bien la decisión de la Real Sociedad aún no está tomada y sobre todo el club aragonés, con solo una ficha profesional libre, necesita hacer espacio físico y económico en las salidas para que pueda haber fichajes.

Karrikaburu ya conoce el interés de varios clubs de Segunda para enero, también por supuesto del Zaragoza, y su llegada en forma de cesión al club aragonés depende en primer lugar de las salidas que se den en ataque, donde Samed Bazdar y Dani Gómez son candidatos claros a irse, si bien el segundo mantiene un claro deseo de quedarse y ha vuelto a contar para Sellés, que le dio minutos ante el Málaga y en Copa, aunque su rol actual está muy alejado delo que implica salarialmente para la entidad, ya que es una de las fichas más elevadas que tiene la plantilla, más de 650.000 euros, objetivos al margen.

Con Bazdar la necesidad de marcharse en enero, probablemente cedido con una opción de compra, es absoluta y en esa vía están trabajando tanto el Zaragoza como los agentes del delantero balcánico, al que Sellés ha relegado al ostracismo y que ocupa entre salario y la amortización de su fichaje una cantidad muy elevada, en torno al millón de euros, del límite salarial. Mientras, Bakis, salida que se veía en verano fija para este enero, está teniendo minutos con el entrenador valenciano y desde su entorno se asegura que no se va a mover en el mercado invernal, si bien en el caso del delantero turco esa despedida no se puede descartar, teniendo en cuenta que acaba contrato en junio. Soberón y Kenan Kodro, ahora fijos en ataque, continuarán en la entidad.

Karrikaburu regresó a la Real Sociedad tras su cesión en el Racing de Santander, donde jugó 41 partidos, con 8 tantos en Liga y otro más en Copa, pero en la Real Sociedad no ha tenido mucho protagonismo para Sergio Francisco en una delantera del club donostiarra donde la competencia es muy elevada con Oskarsson, Oyarzabal o Sadiq. Al islandés se le espera tras el parón y Oyarzabal, el más titular de todos, está lesionado en el isquiotibial y hasta podría volver la próxima semana. De hecho, la baja de los dos primeros puede darle opciones de jugar a Karrikaburu este viernes ante el Girona, en pugna con Sadiq. Karrikaburu ha estado un mes de baja por lesión durante noviembre y volvió ante el Alavés. Si Sadiq sale en enero, no lo hará Karrika y si no lo hace el nigeriano la puerta se abriría para el navarro. Así, su cesión para el Zaragoza tiene muchas aristas y obligará en cualquier caso a tener paciencia, pero no está descartada.

"¿Salir en enero? Para mí jugar en la Real es lo máximo y estoy centrado en ello", aseguró Karrikaburu esta misma semana tras volver después de su lesión, pero lo más probable es que salga en enero y Txema Indias está muy atento al futbolista, al que ya llevó en la segunda vuelta de la 22-23 al Leganés participando mucho, en 19 partidos, con tres dianas. Además, el punta de Elizondo (Navarra) ha estado cedido en el Alavés y en el Andorra, antes de su llegada el curso pasado a Santander, donde fue un jugador importante en ese equipo. Se trata de un delantero que se puede mover como punta de referencia o como segundo ariete, con velocidad y desmarque, que acumula en la categoría de plata 117 partidos con 25 tantos.