Aguirregabiria apunta a sufrir una rotura y Francho se quedó fuera por precaución

En principio, los percances físicos de Francho y Aguirregabiria revisten diferente gravedad. Mientras el lateral apunta a sufrir una rotura muscular importante en el isquio de su pierna izquierda, el capitán sufre molestias en su rodilla que llevaron al cuerpo técnico a no correr riesgos y evitar su concurso para evitar males mayores.

A expensas de pruebas y si se confirma la lesión muscular, el defensa, que se vio obligado a pedir el cambio cuando apenas se habían jugado los cinco primeros minutos, permanecerá varias semanas fuera de los terrenos de juego, mientras que, en principio, la dolencia del canterano no sería tan importante, aunque todo está a expensas de su evolución en las próximas horas.