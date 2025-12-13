Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aguirregabiria apunta a sufrir una rotura y Francho se quedó fuera por precaución

El cuerpo técnico no quiso arriesgar con el canterano

Francho, cabizbajo en el banquillo, durante el minuto de silencio en memoria de Manolo Villanova.

Francho, cabizbajo en el banquillo, durante el minuto de silencio en memoria de Manolo Villanova. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Jorge Oto

Santiago Valero

Zaragoza

En principio, los percances físicos de Francho y Aguirregabiria revisten diferente gravedad. Mientras el lateral apunta a sufrir una rotura muscular importante en el isquio de su pierna izquierda, el capitán sufre molestias en su rodilla que llevaron al cuerpo técnico a no correr riesgos y evitar su concurso para evitar males mayores.

A expensas de pruebas y si se confirma la lesión muscular, el defensa, que se vio obligado a pedir el cambio cuando apenas se habían jugado los cinco primeros minutos, permanecerá varias semanas fuera de los terrenos de juego, mientras que, en principio, la dolencia del canterano no sería tan importante, aunque todo está a expensas de su evolución en las próximas horas.

