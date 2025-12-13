El protagonista del rival del Real Zaragoza: Roger, el regreso del 'Pistolero'

Con 22 años, en 2013, en el inicio de esta eterna andadura en Segunda, y tras debutar en el Levante de la mano de JIM, llegó Roger Martí al Real Zaragoza. Jesús García Pitarch, que lo conocía de su etapa en la cantera del Valencia, apostó fuerte por su cesión, sin opción de compra, a lo que el club granota se negó, en uno de los pocos aciertos de su gestión de director general zaragocista, y el ariete respondió con 12 dianas para ser el máximo goleador blanquillo esa Liga.

Es una cifra que después solo superaron Borja Bastón, (14-15, con 22 dianas), Ángel (16-17, 21) Borja Iglesias (17-18, 22) y Luis Suárez (19-20, 19). No fue nada mala la carta de presentación del Pistolero, que además siempre que marcó de zaragocista el equipo sumó puntos, 22 en total, claves en la permanencia aquel año, convulso en el final de la era de Agapito y que no le pasó factura al valenciano, que tras dos cesiones seguidas en el Valladolid se consagró con el Levante en el ascenso de la 16-17, con 22 tantos, 3 de ellos al Zaragoza, dos en el Ciutat (4-2) y el de la victoria en La Romareda por 0-1.

Roger se hizo ídolo granota, jugando solo en la élite y llegando a firmar 14 tantos en la 20-21 con Morales como letal pareja arriba y, tras el descenso del club valenciano en 2022, se marchó al Elche traspasado en verano por dos millones y otro en objetivos para que enero siguiera en Primera logrando la salvación del Cádiz, que ejecutó de forma obligada por ello la opción por dos millones para que firmara en propiedad por el club cadista, que bajó, y con él Roger, a Segunda en 2024. No han sido fáciles estas dos temporadas de plata para el Pistolero, que encadenó lesiones y ausencias el curso pasado (22 partidos en Liga, 4 dianas), con Paco López y con Garitano, y que no vio cambiar su rumbo en el inicio de la actual, donde en las primeras 8 citas disputó 38 minutos.

Garitano recupera a Ontiveros y elogia al Zaragoza de Sellés El Cádiz llega al partido de este sábado con la novedad de Ontiveros, que ha superado sus problemas físicos y que está entre los 22 citados por Gaizka Garitano, que apunta a repetir el equipo que dispuso ante el Racing la semana pasada y dejar al extremo en el banquillo tras su recuperación. Suso, Joaquín González, Kecojevic y Fali son las bajas del rival. "En el Zaragoza están juntando a muchos jugadores de buen pie en el centro del campo. Están consiguiendo los resultados con el juego, que eso no es fácil cuando estás abajo. Nosotros en Córdoba y ante el Racing hemos estado bien. El equipo, pese a la derrota del otro día, está en crecimiento, pero somos conscientes de que los resultados no han sido buenos y uno vive de ganar, no de dar buena imagen”, ha dicho el técnico vasco sobre su rival.

Sin embargo, la poca pólvora de Álvaro García Pascual llevó a Garitano a darle cada vez más sitio y en las dos últimas citas ligueras contra Córdoba y Racing ha sido titular, haciendo un buen trabajo junto a Dawda y estrenándose en Liga contra los cántabros. En Copa frente al UCAM anotó dos dianas. Sigue teniendo gol a sus 34 años Roger, la gran amenaza del Cádiz hoy ante el equipo que le puso en el escaparate. Ha llovido mucho desde entonces, el Zaragoza sigue siendo de plata y él continúa marcando (122 goles en 399 partidos entre Primera y Segunda). El Pistolero, que acaba contrato en junio, es gol en estado puro.