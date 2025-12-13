Rubén Sellés: «Por momentos perdimos lo que queremos ser»

Rubén Sellés no estaba contento tras la derrota contra el Cádiz pero no solo por el resultado, sino también y fundamentalmente porque su equipo había dejado de hacer aquello que debía hacer durante algunas fases del encuentro. No obstante, el técnico del Real Zaragoza también destacó lo positivo y es que «el equipo ha demostrado que somos competitivos y este vestuario está muy vivo».

El técnico lamentó que su equipo perdiera la identidad durante algunos minutos aunque valoró la reacción tras el 0-2 del Cádiz. «Hemos empezado siendo lo que queremos ser, teniendo el balón. La lesión de Martín no es que nos haya condicionado pero sí nos ha costado ajustarnos a ello y creo que el rival nos ha apretado en situaciones que debía hacerlo. Ahí hemos estado erráticos en la salida de balón y nos ha costado ajustarnos a nivel defensivo, todo a la vez. Luego hemos ido ajustando y con el 0-2 hemos seguido jugando, los cambios nos han dado una nueva dimensión y hemos acabado el partido como deberíamos. No estamos contentos pero estos partidos pasan», resumió Sellés.

El valenciano puso en valor también la presencia del rival como factor para explicar por qué su equipo había tenido esos momentos peores. «Hay un rival enfrente que ha planteado un juego asociativo, que han jugado con dos puntas con bastante acierto y no hemos sabido tener ese balón y ese ritmo que queremos por diferentes situaciones. Por posicionamiento, por salida de inicio, el juego sobre el punta, que hemos abusado algunas veces, son cosas que debemos ajustar, que ya hemos hecho bien antes y que debemos volver a hacer», enumeró el técnico del Real Zaragoza.

Por eso, a Sellés no solo le disgustó la derrota sino también por esas fases de desconexión. «Sabe mal no puntuar pero también el hecho de irnos un poco de lo que somos durante fases del partido. Los chicos han demostrado que son competitivos y quieren hacerlo, pero no sabe bien, no solo por la derrota sino porque por momentos perdimos lo que queremos ser», insistió el entrenador.

En lo que no varió ni un ápice su discurso fue para señalar el camino a seguir después del tropiezo. «Igual que siempre. Mañana volver a trabajar y darles a los chicos lo que necesitan para volver a competir. Intentar ir a Burgos a ser dominadores en lo que queremos serlo y no poner ninguna excusa porque tenemos jugadores y tenemos recursos de sobra para hacerlo. Iremos a Burgos con la intención de sacar los tres puntos, claro que sí», aseguró.

Sellés también fue cuestionado sobre el mercado invernal. Solo resta un partido antes del parón y cuando regrese la competición también estará abierta la nueva ventana de incorporaciones. «El mercado está ahí, tenemos nuestras prioridades y vamos a ver porque a veces, sobre todo en este mercado, los tiempos no los marcas tú aunque quieras. Txema está trabajando junto a toda la secretaría técnica para darnos las mejores opciones y cuando llegue el momento vamos a ver lo que podemos hacer», concluyó.