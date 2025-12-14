El duro peaje del Real Zaragoza en el Ibercaja Estadio. Más derrotas que nunca

El Real Zaragoza perdió el sábado con el Cádiz su quinto partido en casa, en el destierro por dos cursos en el Ibercaja Estadio, de los nueve que ha jugado en Liga esta temporada (en Copa hay que añadir otro traspié más, ante el Burgos, por cierto). Gabi dejó el banquillo zaragocista sin ganar en este campo, Larraz cayó por goleada el único partido que estuvo, ante la Cultural, y Sellés comenzó perdiendo, sumó las dos únicas victorias locales de esta Liga, ante Huesca y Leganés, para que contra el cuadro cadista se retomara la senda de la derrota.

El caso es que el Zaragoza suma 8 puntos de 27 en casa, es el tercer peor de la categoría de plata (Mirandés y Leganés llevan 7 y 6 puntos respectivamente, pero con un partido menos de locales), pero sobre todo presenta el balance más flojo a estas alturas, junto al de la 18-19, y ha perdido más partidos que en las 12 temporadas anteriores desde que dio con sus huesos en Segunda en 2013, porque esos cinco tropiezos no tienen parangón con ninguna temporada anterior.

En la 24-25, en ocho citas caseras (el Zaragoza empezó con tres partidos fuera) y en la 23-24, con diez encuentros, el equipo sumaba cuatro derrotas en La Romareda cuando el calendario iba por la jornada 18. En esta temporada es una más, hasta 5, con los dos triunfos con Huesca y Leganés, los empates con Valladolid y Albacete para que Andorra, Córdoba, Cultural, Deportivo y Cádiz sean los que han asaltado el Ibercaja Estadio. Así, el equipo zaragocista lleva ya más partidos perdidos en casa que en toda la temporada 17-18, donde cayó en tres ocasiones, en la 22-23, con las mismas tres, y en la 21-22, donde fueron cuatro. Mientras, las campañas con más derrotas globales en La Romareda en esta etapa en Segunda fueron la 19-20 y la 23-24, ambas con ocho. Con el actual ritmo de tropiezos ese dato se superaría ampliamente, ya que al Zaragoza le quedan por jugar todavía 12 partidos ante su gente.

El balance de ocho puntos de 27 es también pírrico si se lo compara con la historia reciente, ya que en la 18-19 firmaba ese mismo dato, entonces con una victoria, cinco empates y tres derrotas en La Romareda, y nueve de 27 llevaba en la 21-22. La mejor temporada en casa a estas alturas era la 16-17, con 20 puntos de 27, aunque ese curso después se estropearía bastante en La Romareda, seguida por la 14-15 con 18 puntos de 27. A estas alturas, las temporadas con menos derrotas en casa eran esas dos, la 16-17 y la 14-15, con solo una, nada que ver con el repóker actual en el Ibercaja Estadio, aunque en la 18-19 y en la 21-22 el Zaragoza había logrado menos victorias que ahora, solo una por las dos de esta temporada, la primera de las dos en el portátil.

En datos globales, la mejor campaña global de local en esta era en la categoría de plata es la 17-18, donde el equipo acabó tercero y con la puntuación más alta desde que bajó en 2013, con 42 puntos de 63 posibles, por los 41 de la 15-16. En el lado contrario, el curso con menos puntos al calor del hogar es en la 23-24, con 27. De mantener la actual dinámica en el Ibercaja el Zaragoza acabaría la temporada con 19 puntos en casa... y seguramente, por no decir completamente confirmado, terminaría en Primera RFEF.