Entrenamiento bajo mínimos del Real Zaragoza con Paul y Bazdar cambiando el turno en la enfermería

El Real Zaragoza ha vuelto a los entrenamientos este domingo en la Ciudad Deportiva con una sesión regenarativa para los titulares en la derrota ante el Cádiz en el gimnasio (también Tachi y Tasende que jugaron más de media hora han tenido compensatorio) y con muy pocos futbolistas sobre el césped. Ha estado Paul Akouokou, que se perdió ese partido por unas molestias de rodilla tras un accidente doméstico, como así lo definió Sellés, en un grupo sobre el campo en el que tan solo estaban los porteros Andrada y Calavia, este del Aragón, Bakis, que como el arquero argentino cumplió sanción el sábado, Toni Moya y Dani Gómez. No jugó pese a regresar a la lista ante el cuadro gaditano Bazdar, pero ha trabajado en el gimnasio por unas leves molestias musculares en el cuádriceps.

Mientras, Saidu, convaleciente de una lesión de tobillo, un esguince, se ha ejercitado en el césped, pero al margen, aunque hay esperanzas de que pueda llegar con opciones de jugar a Burgos, aunque es duda para esa cita, mientras que Francho, que no jugó y se quedó en el banquillo por molestias en la rodilla, que arrastra desde hace varias semanas, se ha entrenado al margen, pero la previsión es que a lo largo de la semana trabaje con el grupo y pueda estar en El Plantío. Pau Sans, por su parte, con dolor en la tibia y que no fue convocado, ha estado también fuera del grupo.

Pruebas a Aguirregabiria

Cuenca, por una fuerte gripe, aunque estará ante el Burgos tras no poder jugar frente al Cádiz, Paulino, al que no se le espera hasta después del parón, y Kosa, con molestias en las últimas semanas, aunque su salida es segura en enero, completan la enfermería zaragocista en la que desde el sábado está Aguirregabiria, que se lesionó en el isquiotibial derecho a los 5 minutos y que apunta a tener una rotura de fibras en ese músculo y a no poder volver hasta 2026. Al defensa se le harán pruebas en las próximas horas.

En el entranamiento del primer equpo no han estado Ale Gomes, al que se le ha comunicado que se ejercerá la opción unilateral de su contrato hasta 2029, el meta Obón, Barrachina, Lucas Terrer y Pinilla, que no jugaron el sábado y que lo harán con el Aragón en Irún ante el Real Unión. El equipo descansará este lunes