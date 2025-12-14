La eterna cuesta arriba del Real Zaragoza: el remolque pesa

Parecía que Sellés había acabado con la maldición, pero no es así. El Real Zaragoza sigue arrastrando un pesado remolque que le hace afrontar los partidos cuesta arriba para, en muchas ocasiones, quedarse por el camino. Volvió a suceder el sábado, cuando el Cádiz aprovechó un irrechazable regalo de los aragoneses para adelantarse en el marcador y encarrilar una victoria clave para los andaluces y terriblemente dolorosa para un Zaragoza que dio un paso atrás en su lucha por la supervivencia.

Y es que la tendencia se mantiene a lo largo de todo un curso marcado por la gran dificultad de los aragoneses para adelantarse en el marcador y, con ello, encauzar los triunfos, algo de considerable relevancia en Segunda. Hasta en 13 de los 18 encuentros de Liga disputados hasta ahora, el Zaragoza ha encajado primero para subrayar una temeraria inercia decisiva para mantener al equipo anclado a la zona de descenso a Primera RFEF desde la última posición.

Así, únicamente en cuatro encuentros ha dado primero y solo en uno de ellos no puntuó para completar un balance de dos victorias (0-1 en Mendizorroza ante el Mirandés y 1-0 en el derbi contra el Huesca), un empate (1-1 en casa frente al Valladolid) y solo la referida derrota en Los Cármenes, donde de nada sirvió el tempranero tanto a favor logrado por un Zaragoza sometido desde entonces a su oponente. Se sale del registro el empate sin goles ante el Albacete también en el Ibercaja Estadio

El balance es demoledor. Apenas 8 puntos de 39 posibles ha sumado el Zaragoza cuando el rival se ha adelantado en el marcador como producto de las remontadas, ambas con Sellés en el banquillo, en Eibar (1-2) y en casa contra el Leganés (3-2) y los empates sumados en Castellón (1-1) y Málaga (1-1). En ambas ocasiones fue Dani Gómez el autor del gol del empate de los blanquillos en el tramo final del choque.

Pero la derrota ha sido lo habitual cuando el partido se ha puesto cuesta arriba. Hasta 9 acumula ya el Zaragoza en esta tesitura, repartidas entre las cinco encajadas con Gabi al mando (1-0 en San Sebastián y en Ceuta, 4-2 en Almería y el 1-3 y el 0-1 sufridos en casa ante Andorra y Córdoba, respectivamente), el 0-5 endosado por la Cultural en el único encuentro dirigido por Emilio Larraz y las tres que acumula ya Sellés (1-0 en Gijón y las derrotas como local frente a Deportivo y Cádiz).

Con Sellés, el Zaragoza solo se adelantó en casa ante el Huesca y acabó ganando

Al menos, el Zaragoza de Sellés, aun incapaz de despegarse de esa tendencia de encajar primero, sí ha acabado con esa incapacidad para levantar un marcador adverso. Las remontadas en Eibar y ante el Leganés advirtieron que algo ha cambiado en ese sentido, ya que, antes de la llegada del técnico de valenciano, el conjunto aragonés solo había sido capaz de sacar un empate en los siete encuentros en los que el adversario marcó primero. Seis de los ocho dirigidos por Sellés (sin contar los dos de Copa) también continuaron con esa tendencia, pero en la mitad de ellos el Zaragoza puntuó y en dos incluso completó la remontada.

En todo caso, la evolución con Sellés es notoria. Si en sus tres primeros encuentros, el Zaragoza fue incapaz de levantar un marcador en contra (aun jugando contra diez en Gijón), sí lo hizo en Eibar, donde nadie había ganado, a pesar de estar en inferioridad numérica y también en casa ante un Leganés también con diez. En Málaga llegó a empatar pero no le dio para hacerlo el sábado ante su gente contra el Cádiz.