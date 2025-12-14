El exzaragocista que levanta un título en Malasia estando lesionado

Ager Aketxe, que se marchó hace tres meses del Real Zaragoza, conquistó este domingo su primer título en Malasia, ya que el Johor Darul Ta'Zim ganó la Malaysia FA Cup en una final sin apenas emoción al golear al Sabah por 5-0. Otro exzaragocista, Natxo Insa, que estuvo en el equipo blanquillo en la 14-15, cuando llegó en el mercado de enero de esa temporada, de gris paso por La Romareda, fue el encargado de levantar a sus 39 años el trofeo de campeones en un equipo, claro dominador del fútbol de ese país, entrenado por Xisco Muñoz y en el que están otros españoles como Glauder, los metas Abad y Zubiaurre, Miquel Cuesta, Teto, Samu Castillejo, Nacho Méndez o el zaragozano Raúl Parra, que tampoco participó en la final.

Aketxe se lesionó a principios de noviembre, el 5 de ese mese en la Champions asiática ante el Shanghai Shenhua chino, con una rotura muscular y no ha podido jugar en las últimas semanas después de fichar por el Johor el pasado 30 de agosto en una operación relámpago, en un acuerdo a coste cero con posibles objetivos, ya que tenía una temporada más de contrato con el Real Zaragoza, al que llegó en el verano de 2024 y con el que disputó 38 partidos, con dos tantos y tres asistencias.

El mediapunta vasco comenzó la temporada jugando en dos de los tres partidos, pero tras hacerlo ante el Castellón y el Sanse se marchó al Johor, con una oferta para él irrechazable en lo económico. Allí, hasta el momento ha disputado cinco partidos de la Superliga, donde su equipo es líder destacado con siete puntos de ventaja tras 10 jornadas, cuatro de la Champions asiática y dos de la FA Cup, el título logrado este domingo y donde anotó ante el Penang en cuartos su único gol.

En Malasia tiene un año más de contrato y ya ha aumentado un palmarés que solo tenía la Supercopa de España conquistada con el Athletic de Bilbao en la 15-16, aunque hasta junio próximo cuando acaba su vínculo probablemente el Johor gane algún trofeo más en malasia