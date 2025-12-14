El Málaga también se escapa del Real Zaragoza y el Mirandés cierra la jornada

Nefasta jornada para los intereses del Real Zaragoza, que se queda a cuatro puntos de los puestos de permanencia después de que a su derrota ante el Cádiz se le sumen los resultados, casi todos contra sus intereses, acaecidos en el resto de encuentros en los que jugaba un rival directo.

Este domingo, la victoria (1-3) del Málaga en Albacete le aleja ya a siete puntos de un conjunto aragonés que pasará la Navidad y acabará el año en puestos de condena a Primera RFEF.

Este lunes, el Mirandés, que acompaña al Zaragoza en el fondo de la tabla clasificatoria con 16 puntos, cierra la jornada visitando al Castellón (20.30).