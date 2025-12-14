Las notas del Real Zaragoza. Adrián destaca en su retorno a la portería
El portero evitó un peor resultado y detuvo un penalti, mientras que los relevos desde el banquillo Tasende, Toni Moya y Tachi ofrecieron soluciones y un buen nivel
Sigue sin ganar Adrián en 11 partidos oficiales jugados con el Real Zaragoza, pero también continúa dejando buenas sensaciones cada vez que le toca jugar, esta vez por la sanción de Andrada. Ante el Cádiz evitó varios tantos y paró un penalti a Iza, aunque quizá pudo hacer algo más en el zapatazo lejano de Moussa. Keidi Bare y Soberón también estuvieron a buen nivel entre los titulares, mientras que Radovanovic, Pomares y Valery ofrecieron la peor cara. En los relevos hubo buenas versiones, sobre todo de Tachi, con gol, Tasende y Toni Moya.
Adrián Rodríguez | 6 |
Ágil. Detuvo un penalti y sacó muchas paradas en un convincente regreso.
Martín Aguirregabiria | sc |
Lesionado. El isquio frenó su estupenda línea y dejó huérfana la banda sin él.
Insua | 4 |
Irregular. Bien por arriba y al corte, cometió algunos fallos y un estúpido penalti.
Radovanovic | 2 |
Desafortunado. Falló un gol claro y se metió acto seguido otro. Con claroscuros atrás.
Pomares | 2 |
Desconcertante. Con el balón en los pies fue un horror y no estuvo casi nunca firme en la zaga.
Keidi Bare | 5 |
Voluntarioso. Dinámico y recuperador en el medio, pero siempre en inferioridad.
Guti | 4 |
Escaso. Puso un balón de gol a Rado. Le faltaron acierto y continuidad en el medio.
Sebas Moyano | 3 |
Débil. Provocó algunas faltas, pero no entendió el partido, sobre todo en defensa.
Valery | 2 |
Desaparecido. Su peor encuentro reciente, de largo, apenas participó en el juego.
Soberón | 5 |
Intenso. Comenzó muy bien y se diluyó algo, dio soluciones arriba no aprovechadas.
Kenan Kodro | 4 |
Frenado. Se desgastó mucho y apareció poco. Un remate que dio en More pudo ser gol.
También jugaron
Juan Sebastián. Sufridor |4|
Tachi. Certero |6|
Tasende. Esforzado |6|
Toni Moya. Clarividente |6|
Dani Gómez. Relevo |4|
- El cambio de Ale Gomes en el Real Zaragoza. El club le comunica que ejerce la opción unilateral de su contrato
- El Real Zaragoza sueña con Karrikaburu si da salidas en ataque
- Tangana al final del Málaga-Real Zaragoza: los jugadores locales se van a por Andrada
- Juankar: 'Nunca he sabido explicar bien cómo llegué al Real Zaragoza, era una cosa rara
- Las claves de la ampliación de capital en el Real Zaragoza: 4,029 millones y un 8,22% de más peso en el club para Juan Forcén
- Por esto expulsaron a Sinan Bakis en el Málaga-Real Zaragoza: el acta lo deja claro
- El Real Zaragoza empata en el 95' y se lleva un puntazo de Málaga (1-1)
- Rubén Sellés: 'Hemos protestado porque en el partido se ha parado el juego cuando han caído al césped jugadores del rival