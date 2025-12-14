Las notas del Real Zaragoza. Adrián destaca en su retorno a la portería

Sigue sin ganar Adrián en 11 partidos oficiales jugados con el Real Zaragoza, pero también continúa dejando buenas sensaciones cada vez que le toca jugar, esta vez por la sanción de Andrada. Ante el Cádiz evitó varios tantos y paró un penalti a Iza, aunque quizá pudo hacer algo más en el zapatazo lejano de Moussa. Keidi Bare y Soberón también estuvieron a buen nivel entre los titulares, mientras que Radovanovic, Pomares y Valery ofrecieron la peor cara. En los relevos hubo buenas versiones, sobre todo de Tachi, con gol, Tasende y Toni Moya.

Adrián Rodríguez | 6 |

Ágil. Detuvo un penalti y sacó muchas paradas en un convincente regreso.

Martín Aguirregabiria | sc |

Lesionado. El isquio frenó su estupenda línea y dejó huérfana la banda sin él.

Insua | 4 |

Irregular. Bien por arriba y al corte, cometió algunos fallos y un estúpido penalti.

Radovanovic | 2 |

Desafortunado. Falló un gol claro y se metió acto seguido otro. Con claroscuros atrás.

Pomares | 2 |

Desconcertante. Con el balón en los pies fue un horror y no estuvo casi nunca firme en la zaga.

Keidi Bare | 5 |

Voluntarioso. Dinámico y recuperador en el medio, pero siempre en inferioridad.

Guti | 4 |

Escaso. Puso un balón de gol a Rado. Le faltaron acierto y continuidad en el medio.

Sebas Moyano | 3 |

Débil. Provocó algunas faltas, pero no entendió el partido, sobre todo en defensa.

Valery | 2 |

Desaparecido. Su peor encuentro reciente, de largo, apenas participó en el juego.

Soberón | 5 |

Intenso. Comenzó muy bien y se diluyó algo, dio soluciones arriba no aprovechadas.

Kenan Kodro | 4 |

Frenado. Se desgastó mucho y apareció poco. Un remate que dio en More pudo ser gol.

También jugaron

Juan Sebastián. Sufridor |4|

Tachi. Certero |6|

Tasende. Esforzado |6|

Toni Moya. Clarividente |6|

Dani Gómez. Relevo |4|