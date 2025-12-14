El Real Zaragoza pasará la Navidad en descenso: acabará la jornada a 4 puntos de la permanencia
Sorprendentes victorias de la Real B en Riazor y del Andorra en Valladolid
La derrota ante el Cádiz y otros resultados acaecidos durante el sábado, dejan al Real Zaragoza más lejos de una permanencia que tenía a apenas dos puntos antes de empezar la jornada. Y es que la caída frente al Cádiz aleja los puestos de salvación a cuatro puntos después de las sorprendentes victorias del Andorra en Valladolid y de la Real Sociedad B en Riazor.
Además, el Eibar, que también ocupa puestos de descenso, también consiguió puntuar en Córdoba y el Leganés arañó un punto en el feudo del líder, el Racing.
De hecho, de los implicados en la lucha por la permanencia, solo el Granada cayó derrotado, por la mínima, en Los Cármenes contra el Granada.
- El cambio de Ale Gomes en el Real Zaragoza. El club le comunica que ejerce la opción unilateral de su contrato
- El Real Zaragoza sueña con Karrikaburu si da salidas en ataque
- Tangana al final del Málaga-Real Zaragoza: los jugadores locales se van a por Andrada
- Juankar: 'Nunca he sabido explicar bien cómo llegué al Real Zaragoza, era una cosa rara
- Las claves de la ampliación de capital en el Real Zaragoza: 4,029 millones y un 8,22% de más peso en el club para Juan Forcén
- Por esto expulsaron a Sinan Bakis en el Málaga-Real Zaragoza: el acta lo deja claro
- El Real Zaragoza empata en el 95' y se lleva un puntazo de Málaga (1-1)
- Rubén Sellés: 'Hemos protestado porque en el partido se ha parado el juego cuando han caído al césped jugadores del rival