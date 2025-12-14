El Real Zaragoza pasará la Navidad en descenso: acabará la jornada a 4 puntos de la permanencia

La derrota ante el Cádiz y otros resultados acaecidos durante el sábado, dejan al Real Zaragoza más lejos de una permanencia que tenía a apenas dos puntos antes de empezar la jornada. Y es que la caída frente al Cádiz aleja los puestos de salvación a cuatro puntos después de las sorprendentes victorias del Andorra en Valladolid y de la Real Sociedad B en Riazor.

Además, el Eibar, que también ocupa puestos de descenso, también consiguió puntuar en Córdoba y el Leganés arañó un punto en el feudo del líder, el Racing.

De hecho, de los implicados en la lucha por la permanencia, solo el Granada cayó derrotado, por la mínima, en Los Cármenes contra el Granada.