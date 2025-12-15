Entrenador Kenan Kodro, el ariete es uno de los ayudantes en el Cadete A

Kenan Kodro, que está cedido desde el final del mercado de verano, desde el pasado 31 de agosto en el Real Zaragoza por el Ferencvaros húngaro, no solo está aprovechando su cesión en el equipo zaragocista para relanzar su carrera en España, con la opción de que su etapa en el club se pueda prolongar el próximo curso, ya que ahora es uno de los indiscutibles de Rubén Sellés, sino que también está aprovechando esta temporada para avanzar el UEFA B, la segunda parte del título de entrenador, que consta de tres. Así, una vez a la semana es uno de los ayudantes de Alberto Egea en el Cadete A zaragocista.

Se trata de las prácticas necesarias patra obtener esa titulación y Kodro acude a a la Ciudad Deportiva una tarde para ayudar al entrenador del cadete de División de Honor. El delantero, con 32 años y una temporada más de contrato en el Ferencvaros, no sabe si su futuro estará en los banquillos, aunque sí que desea tener toda la titulación ya para ello cuando cuelgue las botas.

Los miembros del Cadete A zaragocista en el homenaje que le rindieron a Jorge Casado antes de un partido. / SERVICIO ESPECIAL

En todo caso, el fútbol formativo, enseñar a jugadores jóvenes sí que es una faceta de este deporte que a Kenan le entusiasma. El Cadete A, donde el ariete bosnio, aunque nacido en San Sebastián hace ese trabajo desde hace unos meses, es además el equipo en el que militaba Jorge Casado, el joven futbolista que falleció a finales de octubre pasado de forma repentina.

Kodro llegó sobre la bocina del mercado, el último día, y por eso no pudo participar en las tres primeras citas ligueras. Con Gabi alternó primero la titularidad para después salir desde el banquillo, mientras que con Sellés empezó de suplente ante el Sporting y el Deportivo, fue titular en Copa ante el Mutilvera, anotado un gol, y tras no jugar contra el Granada ha sido titular en los últimos 5 partidos, los de la reacción zaragocista hasta la derrota ante el Cádiz.

En total suma 12 encuentros el campeonato y uno de Copa (8 de ellos de titular) con tres goles, dos en Liga (Almería y Leganés). El ariete está cedido sin opción de compra, compartiendo el Ferencvaros y el Zaragoza su ficha, y le queda un año de contrato pero en caso de manener la categoría el equipo y él conservar ese rol su continuidad es factible, teniendo en cuenta que el Ferencvaros facilitará su salida en junio.