El exfutbolista del Real Zaragoza que se ha colado entre los máximos goleadores de toda Europa

Durante esta larga etapa del Real Zaragoza en Segunda División ha habido pocos delanteros que hayan conseguido dejar un grato recuerdo entre la afición. Tres son los arietes que han dejado una huella difícil de olvidar entre tanta mala noticia después de marcar más de una decena de goles y dejar al equipo peleando por el ascenso a la máxima categoría del fútbol español: Borja Bastón, Borja Iglesias y Luis Suárez.

La vida lejos de la capital aragonesa no le ha ido nada mal a ninguno de los tres. Borja Iglesias ha sido convocado en varias ocasiones por la selección española de fútbol mientras que Borja Bastón, ahora sin equipo, dio hace años el salto a la Premier League y se convirtió en un trotamundos de Primera y Segunda División.

Por otro lado, Luis Suárez se ha colado esta temporada entre los máximos goleadores de toda Europa. El delantero del Sporting Club de Portugal ya ha marcado 14 goles esta campaña entre Liga, Champions League y Copa después de haber llegado en verano a Lisboa con la complicadísima papeleta de ser el sustituto de Viktor Gyokeres. Los lisboetas pagaron más de veinte millones de euros al Almería por hacerse con los servicios del colombiano al que no le costó nada hacerse un hueco en el once inicial de Rui Borges y ya ha sido titular en todos los partidos de Liga.

Luis Suárez dispara en el partido contra el AVS / SPORTING CP

Segundo máximo goleador

Luis Suárez es el segundo máximo goleador de la Primeira Liga con once goles solamente por detrás de Pavlidis, el delantero griego del Benfica que ya suma 13 tras marcar un triplete frente al Moreirense. El ex del Zaragoza fue uno de los protagonistas de la goleada del Sporting CP contra el AVS marcando un doblete. El colombiano también se ha estrenado en Champions League con dos goles frente al Napoli y el Brujas permitiendo a los portugueses luchar por un puesto en la siguiente fase.

Los buenos números del exdelantero del Real Zaragoza antes de llegar al ecuador de la temporada le han colocado entre los máximos goleadores de toda Europa compartiendo un top-10 con grandes estrellas del fútbol como Harry Kane, Mbappé o Haaland. El delantero inglés ha marcado 29 goles en 24 partidos por los 26 del ariete del Real Madrid. El noruego, máximo goleador de la Premier League, completa el podio con 23 al que le sigue Pavlidis con 19. Después ya aparece Luis Suárez y Greenwood con 14, Ferrán Torres y Samu Omorodion con 13 y Lautaro y Luis Díaz cierran la clasificación con 12.

En el listado de máximos goleadores también aparecen jugadores de otras ligas como la danesa (Franculino del Midtjylland, 21 goles), holandesa (Ueda del Feyenoord, 19 goles y Parrott del AZ, 15 goles), la rusa (Batrakov del Lokomotiv de Moscú, 15 goles), la griega (El Kaabi del Olympiacos, 15 goles) y la suiza (Cris Bedia del Young Boys, 15 goles).

El 'no' playoff

Luis Suárez estuvo cedido en el Real Zaragoza desde el Watford en la temporada 19-20 con Víctor Fernández en el banquillo. El delantero colombiano marcó un total de 19 goles y dio 6 asistencias en aquella fatídica campaña interrumpida en marzo por la pandemia cuando el equipo volaba camino de Primera División. El club inglés decidió no prolongar la cesión de Luis Suárez para el playoff en el que el Zaragoza cayó eliminado frente al Elche.