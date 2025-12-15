Un exigente calendario en el Real Zaragoza para llegar al ecuador

El tropiezo ante el Cádiz el pasado sábado dejó al Real Zaragoza anclado como colista, con 16 puntos y con un calendario por delante para acabar la primera vuelta que a simple vista es exigente. Y es que este domingo visita en El Plantío (18.30 horas) a un Burgos en playoff, ya que es sexto clasificado, y que le derrotó en Copa en el Ibercaja Estadio, recibe el 4 de enero (18.30 horas) en la vuelta tras el parón navideño a una UD Las Palmas que es cuarta en la tabla y que solo ha perdido un partido a domicilio, mientras que la primera vuelta la cierra acudiendo al feudo del líder y el mejor equipo de local, el Racing de Santander.

Tres enemigos de la zona alta para un Zaragoza de Sellés recuperado en el plano anímico pese a la derrota ante el Cádiz, porque suma 10 puntos de los últimos 15, pero que necesita lograr puntos cuanto antes primero para abandonar la plaza de colista que tiene desde la jornada nueve y después para salir de la zona de descenso, lo que no logrará ya en este 2025 puesto que solo tiene un partido por jugarse y la permanencia está a 4 puntos para los zaragocistas.

El Burgos, que viene de ganar en Almería, no está demasiado fuerte en El Plantío, donde ha sumado 12 puntos de 27 posibles, aunque no es sencillo de doblegar el cuadro burgalés en su feudo, ni mucho menos, y el equipo de Ramis ya está consolidado como una alternativa como mínimo a buscar el ascenso por vía de la promoción.

Candidato al ascenso directo es Las Palmas, uno de los recién descendidos de Primera y que con el exzaragocista Luis García a los mandos empezó el curso de una forma más dubitativa, pero no tardó en tomar el pulso a la zona alta. Tres victorias, cinco empates y una sola derrota es el balance amarillo a domicilio, mientras que el Racing, que cerrará la primera vuelta para el Zaragoza, en horario todavía por definir, está en lo más alto de la tabla, con cuatro puntos de ventaja sobre el Deportivo, por lo que es muy factible que los de Sellés visiten el fin de semana del 11 de enero al líder de la clasificación.

A evitar el peor registro

Con los 16 puntos logrados en 18 jornadas el Zaragoza va a intentar llegar al ecuador sin tener la puntuación más baja en la primera vuelta desde que bajó en 2013. En la 20-21 sumó en ese primer tramo liguero 20 puntos, aunque cuando JIM llegó tras la cita 18, la que se acaba de disputar esta temporada, solo tenía 13, pero ahí empezó la reacción con el entrenador alicantino. Así, el Zaragoza de Sellés necesita lograr 5 puntos de 9 para no igualar ese peor registro.

En la 18-19 el Zaragoza llegó al ecuador con 22 puntos, 6 más que ahora, y en la 17-18, con 24, 8 más, por lo que son registros que puede igualar o superar en las tres jornadas que restan, aunque sea complicado que lo logre. Si hace pleno en las tres citas que restan alcanzará los 25 de la 22-23. El resto de temporadas desde 2013 ya no están a su alcance. La mejor primera vuelta es la de la 19-20, con 33, mientras que el curso pasado sumaba 29 puntos en la jornada 21.