Paulino pasa por el quirófano para intentar acelerar su vuelta

Paulino de la Fuente, que sufrió el pasado 15 de noviembre un esguince del ligamento lateral externo de su rodilla izquierda, pasa este lunes por el quirófano para intentar acelerar la recuperación en esa articulación, ya que además de ese esguince sufrió un leve edema óseo en la zona y todavía persisten las molestias. La intención es que el jugador cántabro del Real Zaragoza, uno de los fichajes del pasado verano, pueda estar a la vuelta del parón navideño, como ya anunció el propio entrenador, Rubén Selés, hace unos días, asegurando que a Paulino le esperaba ya para el próximo año.

La intención de la operación es que desaparezcan esas molestias y no va a suponer un retraso en su vuelta a los terrenos de juego, que se espera para los primeros partidos de 2026, Las Palmas o Racing de Santander, aunque obviamente habrá que ver la evolución de esa rodilla tras la oeración, pero la previsión actual es esa. El futbolista va a aprovechar el parón navideño para aumentar la intensidad en la rehabilitación y estar lo antes posible.

Paulino se lesionó en la última jugada del entrenamiento del sábado 15 de noviembre, un día antes del partido ante el Huesca, donde apuntaba a titular. El extremo santanderino, que ha participado en ocho partidos hasta el momento, cuatro de ellos en el once, no está teniendo ninguna fortuna con las lesiones tras llegar en verano, un lastre que le está impidiendo mostrar su calidad que sí enseñó en el Oviedo, en el Pachuca mexicano o en el Logroñés y algo menos en el Málaga y de la que también se vieron retazos en la pretemporada, con un buen gol en el Memorial Carlos Lapetra ante el Huesca el pasado 9 de agosto.

Así, una sobrecarga en el isquiotibial ya le hizo perderse el encuentro ante el Andorra, mientras que antes del choque frente al Córdoba sufrió una rotura de fibras en el isquiotibial que le hizo estar de baja cuatro partidos, ante el Córdoba, el Almería, la Cultural y el Sporting para que Sellés le diera minutos frente al Deportivo y el Granada y pensara en su titularidad en el derbi, pero la lesión en la rodilla lo impidó y se ha perdido los partidos ante el Eibar, el Leganés, el Málaga y el Cádiz, además de que no jugará ante el Burgos este domingo y tampoco lo hizo contra ese rival en la Copa.