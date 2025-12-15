Los planes de Txema Indias para enero. Cuatro objetivos y un buen número de salidas

Entre el 2 de enero y el 2 de febrero estará abierto el mercado de fichajes en Primera y Segunda, una ventana decisiva a la que el Real Zaragoza llegará con la necesidad de refuerzos y seguro en puesto de descenso, ya que es colista y en la última jornada de 2025 no puede dejar la zona roja de la tabla, aunque quizá sí pueda abandonar un farolillo rojo en el que lleva instalado desde la novena cita liguera. De cara a ese mercado, que será agitado y que no andará lejos de la decena de movimientos, las miras de Txema Indias están puestas en un centrocampista que dé más fútbol al equipo, un extremo, preferentemente zurdo, un delantero y un central, cuatro posibilidades en los refuerzos que ya está trabajando el director deportivo zaragocista, ya que sin ir más lejos Karrikaburu (Real Sociedad) es el difícil deseo para la punta de lanza.

Esos objetivos zaragocistas se cruzan con una primera barrera física, ya que el club tiene una sola ficha disponible en este momento, el dorsal 25 de su primera plantilla, teniendo en cuenta que tanto Pau Sans como Saidu ocupan ficha del B, algo que en breve hará Ale Gomes, al que se le ha comunicado ya la intención de ejecutar la opción unilateral por tres años, hasta 2029, prevista en su contrato.

A esa limitación física, que ya de por sí exige salidas, se le suma la económica. No sabe aún el Zaragoza, y en concreto Txema Indias, el dinero que va a tener para ejecutar esa remodelación de la plantilla que hace algo más de un mes parecía más utópica que ahora, con el equipo que llegó a estar a nueve puntos de la salvación tras caer en Granada el 9 de noviembre, lo que dificultaba mucho la posibilidad de fichar futbolistas que pudieran aportar de verdad. Ahora, la permanencia está a 4 y el equipo, aun con la derrota ante el Cádiz, ha cambiado la cara y la dinámica.

No se puede olvidar en todo caso que el Zaragoza fue uno de los clubs que acabaron la ventana veraniega con el límite sobrepasado, con 11,3 millones oficiales y algo más de 12 que tendrá en enero, donde la ampliación de capital (4,029) y diversos acuerdos de patrocinio posibilitarán que haya un pequeño margen. No demasiado...

Claros candidatos a salir

En todo caso, las salidas son obligadas y hay candidatos muy claros, algunos con todos los números, como Kosa, aunque una cesión para el defensa eslovaco de fallida apuesta apenas liberará margen. Sí lo hará en mayor medida el adiós de Bazdar, que ocupa entre salario y amortización de su fichaje casi un millón de euros. Si se va cedido con opción de compra, la vía factible, y el club de destino paga su ficha y una cifra por el préstamo se puede liberar una cantidad importante, lo mismo que con la salida de Dani Gómez, una de las fichas más altas de la plantilla, con 650.000 euros más objetivos, o si se rompe la cesión de Paul Akouokou con el Lyon, que supone 600.000 euros anuales. Bakis, otro de los candidatos a irse, aunque su entorno ya niega esa opción al tener un rol de más peso con Sellés, supondría ahorrar la mitad de su ficha, que es de 350.000 euros tras la reducción vivida por contrato al jugar muy poco en su préstamo en el Górnik.

Lógicamente puede haber sorpresas en las salidas poque queda dicho que es vital hacer hueco para traer a esos jugadores. El Zaragoza ha tenido problemas de gol y fútbol y por eso un centrocampista, un 6 con fútbol, es prioridad, mientras que Indias necesita dar salidas en ataque para traer un refuerzo arriba que traiga pólvora. En los extremos el Zaragoza fichó en verano a Paulino, que ha acumulado lesiones, Sebas Moyano, de mucho menos peso con Sellés que con Gabi, y a Valery, que ha vivido el camino inverso y ahora es fijo en la izquierda, aunque es diestro. Además, Cuenca se quedó y es del gusto de Sellés, que ve necesario fichar a un especialista en la banda, en la izquierda en concreto, ya que el único zurdo es Paulino y entra a pie cambiado.

En el eje de la zaga los problemas de Radovanovic y Tachi y la nula versión de Kosa han dado protagonismo a Ale Gomes y a Saidu, pero si hay una oportunidad de mercado el Zaragoza fichará también un central.