Los suplentes del Real Zaragoza marcan más que los titulares: El banquillo más goleador del fútbol profesional español

En el Real Zaragoza el gol llega mayormente desde el banquillo. Más de la mitad (8) de los 15 tantos anotados hasta ahora por el equipo aragonés han sido marcados por suplentes, el último de ellos el pasado sábado a través de Tachi, que había saltado al campo veinte minutos antes en sustitución de Pomares.

El registro llama la atención hasta el punto de que ningún otro equipo de Primera y Segunda División luce un porcentaje parecido al de un Zaragoza que es el único del fútbol profesional en el que los suplentes han logrado más goles que los titulares. Entre las posibles razones asoma la incapacidad del cuadro aragonés para ponerse por delante en el marcador, algo que solo ha sucedido en cuatro ocasiones a lo largo de la temporada, y la insistencia en encajar primero (en 13 de los 18 partidos jugados el rival se ha adelantado), lo que ha obligado a buscar en el banquillo la reacción en busca de la remontada. Ese, pues, ha sido el escenario más habitual en el que se han desarrollado los partidos de un Zaragoza cuyos titulares solo han visto puerta en siete ocasiones, el registro más bajo de toda la categoría.

Dani Gómez, que no es titular desde hace más de dos meses, es el máximo artillero de la escuadra blanquilla con apenas tres tantos en su cuenta particular y dos de ellos llegaron desde el banquillo. En Castellón (1-1) y en Málaga (1-1), el olfato del madrileño fue determinante para que el Zaragoza sumara un punto al final. En Castalia lo hizo tras burlar al portero y en La Rosaleda al convertir un penalti en el descuento. Su único gol como titular lo logró en casa frente al Valladolid (1-1).

Soberón, segundo máximo goleador zaragocista, también reparte sus dianas entre la titularidad y el banquillo. El cántabro fue titular en Eibar, donde marcó, de penalti, el tanto que comenzaba la remontada (1-2). Antes había anotado en Almería (4-2) en el último partido de Gabi, con el que era suplente habitual.

También Kodro reparte sus dos goles entre la titularidad (firmó uno de los tres tantos al Leganés) y la suplencia (recortó distancias en Almería). Los ocho restantes se los dividen entre siete jugadores (en Granada el gol zaragocista llegó en propia puerta) y cuatro de ellos también tuvieron la firma de un jugador reserva. Moya (de falta directa frente al Leganés), Bazdar (contra el Andorra), Bakis (de forma accidental para completar la remontada en Eibar) y el de Tachi contra el Cádiz completan el caudal ofensivo del banquillo aragonés. Francho (ante el Leganés), Moyano (en Mendizorroza contra el Mirandés) y Aguirregabiria (para marcar el gol del triunfo en el derbi aragonés contra el Huesca) son dos de los siete titulares que han hecho diana hasta ahora.

De este modo, ese 53% de los tantos marcados por suplentes no tiene parangón ni en Primera ni en Segunda, donde el Castellón (37%), Valladolid (35%) y Málaga (35%) son los siguientes con mayor aportación goleadora desde el banco. En Primera es el Celta (40%) el más efectivo en esta faceta después de que sus suplentes hayan firmado 8 de sus 40 dianas.

Porque da la sensación de que en el Zaragoza lo mejor se hace esperar y siempre está por venir. Así lo expone también que apenas 5 de los 15 tantos (33%) marcados por el equipo aragonés hayan llegado antes del descanso y que sea el banquillo, en las segundas partes, el que aglutine la mayor parte del caudal ofensivo.