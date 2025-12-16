La baja que lo tumbó todo: Francho, el dolor en el alma del Real Zaragoza

Al Real Zaragoza le duele el alma cuando Francho no está. El canterano, indiscutible para Sellés, es el jugador de la plantilla con más minutos disputados (1.386) aunque ya seguido muy de cerca por Guti después de que el capitán no fuera de la partida el pasado sábado ante el Cádiz por culpa de unas molestias en su rodilla que provocaron que se perdiera un partido por primera vez en toda la temporada.

Y su baja se dejó notar demasiado. El Zaragoza no fue el mismo sin la energía, la intensidad, el sacrificio y la solidaridad de un futbolista brillante en la repetición de esfuerzos y cuya capacidad de trabajo es agua bendita para el equipo. Francho, esencial en la reacción zaragocista, dejó huérfana a una escuadra que también perdería, apenas iniciado el choque, a su gran aliado en la banda derecha, Aguirregabiria. Sin ambos, el equipo se desangró por ese costado.

Hasta el sábado, Francho era el único integrante de la primera plantilla que había participado en todos los partidos y en la inmensa mayoría de ellos formando en la alineación titular. De hecho, solo en dos jornadas partió desde el banquillo y, como ante el Cádiz, el Zaragoza lo acusó. Y es que el conjunto aragonés nunca ha ganado cuando Francho no ha formado en la foto. Ni lo hizo el sábado frente al Cádiz (1-2) ni en esos dos encuentros en los que fue suplente (1-1 en el Ibercaja Estadio frente al Valladolid y 1-0 en Ceuta).

La tendencia también adquiere validez en Copa. Francho jugó de inicio en la primera ronda frente a la Mutilvera y el Zaragoza solventó el compromiso sellando su clasificación para la siguiente ronda, mientras que el canterano no participó en el duelo contra el Burgos y el equipo cayó eliminado en la prórroga (0-1).

Dijo Sellés que el equipo tenía que jugar con tres medios, pero el sábado suplió a Francho con un extremo

La pérdida, además, llegó en el peor momento posible, ya que el aragonés se encontraba en estado de gracia tras haberse afianzado en el interior derecho, una posición en la que encaja como un guante en lo que pretende Sellés, que, como reconoció públicamente, concibe su Zaragoza en torno a tres centrocampistas: «El equipo necesita tres centrocampistas. Con ese balance, nos podemos sentir cómodos», admitió tras la victoria frente al Huesca en el inicio de una reacción frenada en seco el sábado con la derrota ante el Cádiz.

La confusión de Sellés

En ese juego de sociedades y asociaciones, la formada por Francho y Aguirregabiria en banda derecha y la integrada por el propio canterano, Guti y Keidi Bare en el centro del campo, han sido determinantes para que el equipo saliera a flote tras estar hundido a nueve puntos de la permanencia. Sin embargo, la ausencia de Francho el pasado sábado llevó a Sellés a cambiar de idea y ubicar en esa posición a un extremo (Sebas Moyano) en lugar de otro centrocampista de recorrido que pudiera ejercer el rol que suele completar Francho. Con Saidu y Paul Akouokou fuera de la convocatoria por respectivos problemas físicos, las opciones de Sellés pasaban por contar con Moya, Tachi o Terrer junto a Keidi y desplazar a Guti al costado diestro, pero la idea no debió de convencer al técnico valenciano, que asestó un giro de timón que salió fatal. El Zaragoza claudicó y su centro del campo fue sometido por un Cádiz en el que Moussa pudo con todos.

Así que la ausencia de Francho fue un drama para todos. La cuestión ahora es si el capitán volverá el domingo en Burgos o si sus molestias en la rodilla le obligarán a descansar para no correr riesgos antes del parón navideño. Sin él, la victoria, hasta ahora, ha sido imposible.