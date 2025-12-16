Confirmada la rotura muscular de Aguirregabiria, volverá a jugar en 2026

El Real Zaragoza ha confirmado que Martín Aguirregabiria sufre una lesión muscular en el bíceps femoral derecho, una rotura que le va a dejar unas tres o cuatro semanas de baja, por lo que no estará ante el Burgos y regresará después del parón, con lo que su ausencia será más leve de lo esperado al aprovechar las vacaciones, el parón de la Liga en el fin de semana del 28 de diciembre, para recuperarse.

"Las pruebas médicas realizadas al jugador Martín Aguirregabiria han determinado que sufre una lesión muscular a nivel del isquiotibial derecho. La evolución que presente en su recuperación determinará su reincorporación progresiva al grupo", ha asegurado el club.

Aguirregabiria, que ha sido titular en los 8 partidos con Sellés tras debutar como zaragocista con Emilio Larraz ante la Cultural, notó su lesión a los cuatro minutos del duelo ante el Cádiz al intentar tapar un centro de Ocampo y enseguida quedó claro que sufría una rotura muscular en esa zona, ya que no pudo seguir y tuvo que entrar Juan Sebastián, que será su sustituto también en Burgos.

El jugador vitoriano, fichado del mercado del paro en el último día de la ventana estival, no tuvo ni un minuto con Gabi y se ha hecho imprescindible en el lateral derecho con Sellés, sumando grandes actuaciones y un gol soberbio ante el Huesca. Ahora, el objetivo es que pueda llegar ante el Racing, en el fin de semana del 11 de enero, o más probablemente contra el Sanse el 18 de enero, aunque todo dependerá de la evolución del dolor