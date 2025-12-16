La crisis del Deportivo Aragón: los datos que sentencian al filial del Real Zaragoza

La situación del Real Zaragoza ha protagonizado todas las tertulias futboleras en la capital aragonesa desde principio de temporada. Sin embargo, el máximo representante de este deporte en la ciudad no es el único equipo que pasa por un momento crítico. De hecho, en el instante en el que el conjunto blanquillo parecía que empezaba a ver la luz al final del túnel y le daba un giro de 180 grados a su dinámica perdedora para encadenar tres triunfos consecutivos, inconcebibles hace solo un mes, es cuando su filial se ha visto inmerso en una crisis deportiva con muy pocos precedentes.

El Deportivo Aragón, desde hace algo más de dos meses, va cuesta abajo y sin frenos. Su racha de resultados, una de las peores entre todos los clubs de Segunda Federación, empieza a ser bastante preocupante para un equipo que ya está, con doce puntos, a cinco de la permanencia. El filial blanquillo lleva un total de nueve jornadas sin conocer la victoria, una racha que lo ha situado en el decimosexto puesto, de los dieciocho que componen el grupo, y tan solo dos puntos por encima del colista.

Aun así, lo más preocupante del dato es que, de los nueve partidos que el Aragón lleva sin ganar, tan solo ha podido puntuar en dos, lo que lo deja con un balance de dos puntos obtenidos de entre los últimos veintisiete disputados. Estos nefastos números, los peores de su grupo en Segunda RFEF, solo los comparte con otros dos equipos de toda la categoría, compuesta por 90 clubs repartidos en cinco grupos.

Lucas Terrer, en el partido contra la UD Logroñés en la Ciudad Deportiva. / Deportivo Aragón

Esos dos clubs, próximos tanto en términos geográficos como clasificatorios, son el Atlético Malagueño y el Estepona, último y penúltimo del Grupo 4, respectivamente. El filial del Málaga protagonizó un tramo de partidos con el mismo balance de dos empates y siete derrotas y, aunque solo cuenta con seis puntos en total, puede presumir de haber roto esa racha con su primera victoria hace seis jornadas. El otro conjunto andaluz, en cambio, todavía está inmerso en ella y, por si fuera poco, cuenta con peor promedio tras haber perdido los últimos nueve encuentros.

Si algo tiene de su parte el Deportivo Aragón es que, al inicio del curso, logró sumar una cantidad razonable de puntos que le permiten no haberse desconectado de la lucha por la permanencia. En la jornada seis, junto antes de precipitarse al vacío, el equipo de Emilio Larraz estaba séptimo, con los mimos diez puntos que marcaban entonces el acceso al playoff. No obstante, la siguiente jornada marcó el inicio de una caída libre sin el técnico en el banquillo. La semana del 18 de octubre, Larraz fue requerido para dirigir al primer equipo a causa de la destitución de Gabi, en un choque que terminó en tragedia en el Ibercaja Estadio contra un rival directo, como lo era la Cultural Leonesa, que endosó una manita al Real Zaragoza.

Los jugadores del Deportivo Aragón, en un entrenamiento antes de viajar a Irún. / Deportivo Aragón

Los precedentes del Deportivo Aragón

Fue ese fin de semana cuando Ramón Lozano y la pizarra de Javier Garcés dirigieron al Deportivo Aragón en Tudela en un duelo que terminó con empate a dos. A partir de entonces, todo ha sido muy distinto para el conjunto maño. Desde su vuelta, Larraz no ha dado con la tecla y ha perdido siete de los ocho encuentros disputados. El club, que ya tiene por objetivo fundamental la permanencia, solo ha pasado por una situación deportiva similar en cuatro ocasiones en sus más de cincuenta años de historia. En las dos primeras, en las temporadas 83-84 y 88-89, mantuvo la categoría. En cambio, en las dos más recientes, las campañas 05-06 y 17-18, terminó descendiendo.

Hay pocas explicaciones a lo que está pasando en la Ciudad Deportiva. No cabe ninguna duda de que Emilio Larraz no regresó de su aventura en el primer equipo con el control de la situación que le caracteriza y que tantos partidos como técnico le han dado. Ocho partidos no sin ganar no son ninguna casualidad, aunque el Aragón todavía está a tiempo de revertir esta situación. Lo que está claro es que, de seguir con la misma dinámica, el filial del Real Zaragoza tendrá muy pocas posibilidades de salvar la categoría.